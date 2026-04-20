Bloqueos de vendedores informales paralizan la carrera 30 y la calle 26 en Bogotá

Desde el mediodía de este lunes, vendedores informales mantienen bloqueos en dos de los corredores viales más importantes de la capital: la carrera 30 y la calle 26.

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La protesta se da en rechazo a un decreto de la Alcaldía Mayor que busca regular su actividad en el espacio público.

La situación ha generado un fuerte impacto en la movilidad, con más de 80.000 usuarios de Transmilenio afectados por la interrupción del servicio en el occidente de la ciudad.

Policía busca diálogo en medio de la protesta

En los puntos de concentración ya hace presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía, que intenta establecer canales de comunicación con los manifestantes.

Los vendedores se ubicaron en la plazoleta del Concejo de Bogotá, donde esperan ser escuchados por la Secretaría de Gobierno.

Los manifestantes insisten en que sus peticiones sean atendidas antes de que se avance en la implementación del decreto, el cual plantea controles sobre la ocupación del espacio público y medidas de seguridad en la ciudad.

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Decreto de la alcaldía genera inconformidad

El decreto en discusión busca organizar la actividad de los vendedores informales, estableciendo reglas claras sobre el uso del espacio público y la seguridad en zonas de alta circulación.

Sin embargo, los comerciantes aseguran que las medidas afectan directamente su sustento y reclaman alternativas que les permitan trabajar sin ser desplazados.

La jornada de protesta continúa y las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar vías alternas mientras se desarrollan los diálogos.