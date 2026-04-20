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¿Quién es el asesino de los 8 niños en Luisiana? Casi todos eran sus hijos, uno logró escapar

Las autoridades identificaron a un hombre de 31 años como el responsable del asesinato de ocho niños en Luisiana, en un ataque ocurrido dentro de una vivienda.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
04:11 p. m.
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La investigación sobre el asesinato de ocho niños en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, avanza en medio del dolor de una comunidad que aún no logra comprender la magnitud de lo ocurrido.

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Las autoridades ya identificaron al responsable: Chamar Elkins, un hombre de 31 años que fue abatido por la policía mientras intentaba huir tras el ataque.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Shreveport, donde, según los primeros reportes, se encontraban los menores al momento del tiroteo. Todo apunta a que los niños estaban dormidos cuando el agresor llegó y abrió fuego dentro de la casa.

Las imágenes muestran impactos de bala en la puerta y en distintas áreas del inmueble, evidencia de la violencia con la que se perpetró el crimen.

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Un niño sobrevivió al ataque: así escapó y pidió ayuda

Uno de los menores logró escapar en medio del ataque. Fue él quien corrió hasta la casa de un vecino para alertar a las autoridades, permitiendo la rápida reacción policial.

Sin embargo, para ese momento, ya los ocho niños habían sido asesinados y otros dos resultaron heridos.

De acuerdo con el balance oficial, el atacante actuó solo. La policía confirmó que todas las víctimas mortales fueron producto de la acción de un único agresor, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y sin intervención de terceros.

Residentes de la zona expresaron su consternación, describiendo el hecho como un acto incomprensible que marcará a la ciudad durante años.

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El asesino era el padre de siete de los niños muertos

Un elemento que agrava el caso es la relación del sospechoso con las víctimas: Elkins era padre de siete de los niños.

Las autoridades también señalaron que el agresor no contaba con antecedentes criminales que permitieran anticipar una conducta de este tipo. Este dato ha profundizado las preguntas en torno a los motivos detrás del ataque, que hasta ahora siguen sin una explicación clara.

En el curso de las investigaciones surgieron elementos que podrían aportar contexto. Se conoció que semanas antes del crimen, Elkins habría manifestado mensajes inquietantes relacionados con pensamientos oscuros y referencias a demonios.

Aunque estos indicios están siendo analizados, no existe aún una conclusión oficial sobre su relación directa con los hechos.

Las imágenes del lugar del ataque, con marcas de disparos y señales de destrucción, se han convertido en símbolo de una tragedia que difícilmente será olvidada.

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