¿Feid rompió en llanto?: fanáticos captan viral reacción del paisa en medio de su reciente show

Los internautas han llenado las redes sociales de reacciones y especulaciones ante la más reciente confirmación de la ruptura amorosa entre Karol G y Feid.

Pese a que ninguno de los dos artistas se ha manifestado sobre las razones por las que se dio la finalización de su noviazgo, las reacciones de ambos en tarima ya han generado amplios debates entre sus fans.

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¿Qué pasó con Feid en su más reciente concierto?

El antioqueño se encuentra realizando su gira ‘Feid vs Ferxxo Falxo Tour’ con el que ya ha visitado una gran variedad de ciudades como Orlando, Miami, Charlotte, Atlanta, Silver Spring y Philadelphia.

Sin embargo, este último lugar fue escenario de un conmovedor y discutido momento ya que, en medio de su presentación, el paisa decidió sentarse al borde de la tarima y agachar su mirada ante una de las canciones de su más reciente álbum.

La canción del momento fue su sencillo ‘Boleritoxx’ que abarca una temática nostálgica tras la pérdida de una relación amorosa. Algunas de las frases más destacadas de la canción han sido relacionadas fuertemente con Karol G.

"Quiero pensar que vendrá algo mejor

Pero pa’ olvidarte soy el peor

Otro día más que estoy hablando de ti borracho

Cómo voy a hacer sin ti

Pá pasar este verano"

Su frase ha llamado especialmente la atención, pues los fanáticos asociaron la estrofa con su colaboración ‘Verano rosa’ que ambos interpretaron para la canción número 13 del álbum ‘Tropicoqueta’.

La emotiva interpretación de Karol G en Coachella

Por otro lado, la más reciente interpretación por parte de Carolina de su canción ‘Ese hombre es malo’, en el festival Coachella, ya ha sido comentado por parte de millones de fanáticos, quienes aseguraron que la mujer se habría quebrantado en medio de la presentación.

Aunque no rompió en llanto, el sentimentalismo conmovió a los espectadores, quienes exaltaron el profesionalismo con el que llevó a cabo todo su performance.