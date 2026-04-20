CANAL RCN
Tendencias

¿Feid rompió en llanto?: fanáticos captan viral reacción del paisa en medio de su reciente show

Las redes sociales han viralizado una inesperada reacción del artista al interpretar las melancólicas canciones de su nuevo álbum.

Foto: AFP y captura pantalla IG@artistlevel_
Foto: AFP y captura pantalla IG@artistlevel_

Noticias RCN

abril 20 de 2026
05:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los internautas han llenado las redes sociales de reacciones y especulaciones ante la más reciente confirmación de la ruptura amorosa entre Karol G y Feid.

Pese a que ninguno de los dos artistas se ha manifestado sobre las razones por las que se dio la finalización de su noviazgo, las reacciones de ambos en tarima ya han generado amplios debates entre sus fans.

J Balvin y Ryan Castro hicieron historia junto a Karol G en el cierre del Coachella 2026
RELACIONADO

J Balvin y Ryan Castro hicieron historia junto a Karol G en el cierre del Coachella 2026

¿Qué pasó con Feid en su más reciente concierto?

El antioqueño se encuentra realizando su gira ‘Feid vs Ferxxo Falxo Tour’ con el que ya ha visitado una gran variedad de ciudades como Orlando, Miami, Charlotte, Atlanta, Silver Spring y Philadelphia.

Sin embargo, este último lugar fue escenario de un conmovedor y discutido momento ya que, en medio de su presentación, el paisa decidió sentarse al borde de la tarima y agachar su mirada ante una de las canciones de su más reciente álbum.

La canción del momento fue su sencillo ‘Boleritoxx’ que abarca una temática nostálgica tras la pérdida de una relación amorosa. Algunas de las frases más destacadas de la canción han sido relacionadas fuertemente con Karol G.

"Quiero pensar que vendrá algo mejor

Pero pa’ olvidarte soy el peor

Otro día más que estoy hablando de ti borracho

Cómo voy a hacer sin ti

Pá pasar este verano"

Su frase ha llamado especialmente la atención, pues los fanáticos asociaron la estrofa con su colaboración ‘Verano rosa’ que ambos interpretaron para la canción número 13 del álbum ‘Tropicoqueta’.

¡Es oficial! Karol G anunció su nuevo tour mundial tras cerrar su majestuoso show en el Coachella 2026
RELACIONADO

¡Es oficial! Karol G anunció su nuevo tour mundial tras cerrar su majestuoso show en el Coachella 2026

La emotiva interpretación de Karol G en Coachella

Por otro lado, la más reciente interpretación por parte de Carolina de su canción ‘Ese hombre es malo’, en el festival Coachella, ya ha sido comentado por parte de millones de fanáticos, quienes aseguraron que la mujer se habría quebrantado en medio de la presentación.

Aunque no rompió en llanto, el sentimentalismo conmovió a los espectadores, quienes exaltaron el profesionalismo con el que llevó a cabo todo su performance.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Los gatos más caros del mundo: estas son las razas más exclusivas

La casa de los famosos

¿Nuevo romance?: Juanda Caribe y Mariana Zapata desatan polémica en La Casa de los Famosos

Redes sociales

Carmen Villalobos rompió el silencio tras tragedia en rodaje en Bogotá

Otras Noticias

Aeropuerto El Dorado

Esta fue la distancia real entre los aviones en Bogotá y por qué no hubo riesgo de colisión

Autoridades confirmaron que la separación entre las aeronaves se mantuvo dentro de los estándares internacionales de seguridad.

Tiroteo en Estados Unidos

¿Quién es el asesino de los 8 niños en Luisiana? Casi todos eran sus hijos, uno logró escapar

Las autoridades identificaron a un hombre de 31 años como el responsable del asesinato de ocho niños en Luisiana, en un ataque ocurrido dentro de una vivienda.

Millonarios

¿Le alcanza a Millonarios? Los rivales que le faltan en el calendario

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 20 de abril de 2026

Barranquilla

Paciente en Barranquilla requiere una cirugía de corazón con urgencia: la Nueva EPS no ha respondido