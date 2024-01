Bebé murió al caer de un tren en movimiento en México: sus padres intentaban cruzar a EE. UU.

La situación migratoria en la frontera de Estados Unidos y México es cada vez más preocupante. Recientemente, 31 migrantes que intentaban pasar a territorio americano fueron secuestrados en Tamaulipas, entre ellos al menos cuatro serían colombianos.

Bebé de cinco meses falleció al caer de un tren en movimiento en México

Este 3 de enero se conoció el caso de una bebé de cinco meses que murió al caer de un tren en Nuevo León mientras su madre, migrante venezolana, intentaba subirse al vehículo en movimiento.

Aunque la pareja de migrantes venezolanos intentó rescatar a la pequeña, no lo logró. Ambos resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

Estados Unidos anunció apertura de cruces fronterizos con México

Este 2024 viene con nuevas medidas en materia de migración. Cerca de 4.000 migrantes se preparan para recibir una licencia que les permitiría circular libremente en México durante un año.

Además, el próximo jueves 4 de enero se abrirán cuatro pasos fronterizos legales entre Estados Unidos y México debido a que los niveles de inmigración han disminuido. Las operaciones serán en Eagle Pass (Texas), San Diego (California) y Luckeville y Nogales en Arizona, así lo explicó en un comunicado la agencia gubernamental de EE. UU. Aduanas y Protección Fronteriza.

“CBP continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación en evolución. Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales (como programar una cita a través de CBP One) y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”, se lee en el documento.

Le puede interesar: Japón lucha contra el tiempo para rescatar sobrevivientes de potente sismo que dejó 62 muertos