Captaron a Nicolás Maduro bailando con un robot en pleno evento oficial en Caracas: video

Nicolás Maduro fue captado bailando junto a un robot humanoide con inteligencia artificial, una escena que rápidamente se viralizó y generó reacciones divididas dentro y fuera del país, tras tensiones diplomáticas con EE.UU.

El episodio ocurrió durante un evento oficial en Caracas y fue transmitido por medios estatales. Aunque el acto tenía un enfoque institucional, las imágenes terminaron circulando masivamente en plataformas digitales.

Baile de Nicolás Maduro con un robot se volvió viral

Las imágenes mostraron a Maduro siguiendo el ritmo de la gaita venezolana, un género musical tradicional asociado a las festividades decembrinas, mientras el robot ejecuta movimientos coordinados gracias a programación basada en inteligencia artificial.

La puesta en escena, poco habitual en actos gubernamentales, llamó la atención por mezclar música popular, tecnología y política en un solo cuadro.

El video se difundió inicialmente a través de la señal estatal, pero fue en redes sociales donde alcanzó mayor impacto. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en tendencia.

RELACIONADO Trump amenaza nuevamente a Maduro y anuncia nuevos buques de guerra para Estados Unidos

Para algunos usuarios, la escena resultó curiosa y hasta divertida; para otros, fue interpretada como un intento de distraer la atención frente a los recientes roces con Washington y las sanciones que pesan sobre el país.

Robot fue presentado en feria tecnológica de Venezuela

El baile se dio en el marco de la Expo Motores Productivos 2025, una feria para mostrar avances en producción nacional, innovación y desarrollo tecnológico. La presencia del robot humanoide formó parte de ese discurso oficial, enfocado en resaltar el uso de nuevas tecnologías como eje estratégico para el futuro del país.

Este episodio viral ocurre en un contexto marcado por una relación tensa entre Caracas y Washington, atravesada por sanciones económicas, disputas diplomáticas y mensajes cruzados sobre democracia y derechos humanos.

Mientras Estados Unidos mantiene una postura de presión y condicionamientos, el régimen venezolano insiste en proyectar una imagen de estabilidad, soberanía e impulso tecnológico ante la comunidad internacional.