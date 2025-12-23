Aeronave de la Marina de México se accidentó durante misión médica en Texas

Cinco personas muertas dejó el accidente de una aeronave de la Marina Armada de México que realizaba un traslado médico especializado en el estado de Texas, Estados Unidos.

Así lo confirmó la Secretaría de Marina, que precisó que la misión tenía un carácter humanitario.

Aeronave de la Marina mexicana en EE. UU. se accidentó

En la aeronave viajaban ocho personas. De acuerdo con el comunicado oficial, solo dos sobrevivieron al siniestro, mientras que cinco murieron a causa del impacto.

Además, una persona permanece reportada como no localizada, pese a las labores de búsqueda que adelanta la Guardia Costera de Estados Unidos en la zona.

El accidente ocurrió cuando la avioneta realizaba maniobras de aproximación en las inmediaciones de la ciudad de Galveston, en Texas.

La misión estaba coordinada con una fundación mexicana dedicada a la atención de niños con quemaduras severas y tenía como objetivo el traslado médico especializado de pacientes, entre ellos un menor de edad que falleció en el siniestro.

Según información del sitio especializado Flight Radar, la aeronave despegó del aeropuerto de Mérida, en el estado de Yucatán. Su señal se perdió sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.

La Cancillería mexicana expresó su pesar por lo ocurrido y anunció que, a través del Consulado de México en Houston, se encuentra brindando apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas.

RELACIONADO Piloto comercial advierte que estuvo a punto de chocar con aviones de despliegue estadounidense en el Caribe

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de condolencias a los familiares de los fallecidos y confirmó que las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente del avión militar.

Las autoridades navales señalaron que continuarán colaborando con las instancias estadounidenses en las labores de búsqueda y en el proceso investigativo para determinar qué provocó el desplome de la aeronave.