Tuti Vargas habló sin rodeos a Jessica Cediel sobre el uso de redes en medio del luto: video

La muerte del padre de Jessica Cediel no solo marcó un momento de profundo dolor para la presentadora, sino que también desató una intensa discusión en redes sociales sobre la forma en la que hoy se vive y se expone el duelo.

La controversia surgió luego de que Jessica Cediel compartiera en sus plataformas digitales varias imágenes tomadas durante el funeral, acompañada de familiares cercanos.

Mientras miles de seguidores enviaron mensajes de apoyo y solidaridad, otros usuarios cuestionaron la publicación de un momento considerado triste, íntimo y privado.

En medio de ese debate público, la creadora de contenido Tuti Vargas decidió pronunciarse y lo hizo con un mensaje directo que rápidamente se volvió viral.

Tuti Vargas cuestionó a Jessica Cediel

A través de un video difundido en sus redes, Tuti Vargas expresó su sorpresa y desacuerdo frente a la decisión de compartir imágenes del velorio.



La influencer fue clara al afirmar que, desde su experiencia personal, no logra comprender cómo, en medio de un dolor tan profundo como la pérdida de un padre, se puede encontrar la disposición emocional para tomar fotografías y publicarlas.

Aunque reconoció que cada persona enfrenta el duelo de manera distinta, Vargas enfatizó que para ella ese tipo de exposición resulta difícil de asimilar.

En su reflexión, dejó claro que no pretende invalidar el sufrimiento de la familia Cediel, pero sí abrir una conversación sobre lo que considera una sobreexposición de momentos extremadamente sensibles.

Declaraciones de Tuti Vargas sobre el duelo de Jessica Cediel

Las declaraciones de Tuti Vargas generaron reacciones divididas. Por un lado, numerosos usuarios respaldaron su postura y coincidieron en que el luto debería vivirse lejos de las redes sociales.

Cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para uno subir una foto. Es que no, no puedo”, mencionó.

“A mí nunca se me pasaría por la cabeza, en mi vida, estar pasando por un dolor tan hijuemadremente fuerte como lo es la muerte del papá de uno, y subir unas hijuemadres fotos... no, es que no”, agregó.

Por otro lado, defensores de Jessica Cediel señalaron que nadie tiene derecho a juzgar cómo una persona decide despedir a un ser querido, especialmente cuando se trata de una figura pública acostumbrada a comunicarse con su audiencia.

Hasta el momento, Jessica Cediel no se ha pronunciado frente a los comentarios de Vargas. No obstante, el episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión cada vez más frecuente: los límites de la intimidad cuando el dolor se vive bajo la mirada permanente de las redes sociales.