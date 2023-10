Presidente Joe Biden se reunirá con líderes de países sudamericanos el próximo 3 de noviembre

La oficina de prensa de la Casa Blanca informó que el próximo 3 de noviembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con líderes, en su mayoría presidentes, de los países sudamericanos en el marco de la cumbre inaugural de líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica.

"Durante la Cumbre, el presidente Biden reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar junto con nuestros socios para profundizar la integración económica en nuestro hemisferio, impulsar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible y abordar los impulsores económicos subyacentes de la migración irregular en nuestro hemisferio", informó la Casa Blanca.

Presidente Petro aún no confirma su participación

Uno de los presidentes que participaría en el encuentro sería el presidente Gustavo Petro. Desde la Presidencia se confirmó que, aunque el mandatario recibió la invitación, aún no ha confirmado su asistencia al evento.

La Casa Blanca informó que en medio de la reunión se establecerán acuerdos y compromisos que contribuyan a mejorar la economía de los territorios.

"Describirá una serie de compromisos para fortalecer y ampliar nuestros esfuerzos para impulsar el crecimiento económico regional mediante la creación de nuevas herramientas para movilizar la inversión responsable y centrándonos en los impulsores del crecimiento económico ascendente y intermedio, el bien empleos de calidad, y nuestra competitividad", se informó desde Estados Unidos.

Presidente Biden visitó Israel

Debido al conflicto que se ha registrando en Medio Oriente entre Israel y el grupo Hamás, el presidente estadounidense visitó Tel Aviv el 18 de octubre y demostró su apoyo a ese territorio.

"Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en un hospital de Gaza ayer. Y a tenor de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, y no de ustedes. Debemos tener en mente que Hamás no representa a todo el pueblo palestino, y que solo le ha traído sufrimiento", le expresó Biden al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.