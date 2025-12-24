Niño de un año resultó herido tras ataque de un pitbull en Nueva York: momento de pánico

Un hecho reciente generó alarma y reabrió el debate sobre la tenencia responsable de mascotas. En pleno corazón de Nueva York, un niño de apenas un año resultó lesionado luego de ser atacado por un perro de raza pitbull mientras se encontraba con su madre en una zona altamente transitada de Manhattan. El caso provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia y conmoción entre quienes presenciaron la escena.

El incidente se presentó en horas del día, cuando la madre caminaba con el menor por una de las esquinas cercanas a Union Square, un punto reconocido por su constante afluencia de peatones. De manera inesperada, el animal se abalanzó sobre el niño, lo que desató momentos de angustia y desesperación. Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato y solicitaron ayuda a las autoridades.

El menor fue trasladado con urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. Aunque sufrió varias lesiones, los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro y bajo observación. Las autoridades locales iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar la responsabilidad del dueño del perro.

¿Qué se sabe del ataque de un pitbull a un niño ocurrido en Manhattan?

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Nueva York, el perro involucrado estaba acompañado por su propietario al momento del hecho. Testigos relataron que la reacción de los transeúntes fue clave para evitar consecuencias más graves, ya que intervinieron mientras se solicitaba apoyo a la línea de emergencias.

Videos difundidos en redes sociales captaron instantes posteriores al ataque y evidenciaron la angustia vivida en el lugar. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no compartir imágenes sensibles y permitir que el proceso investigativo avance sin interferencias.

Debate por la tenencia responsable de perros pitbull en espacios públicos

Este caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el manejo de perros considerados potencialmente peligrosos en espacios urbanos. En Nueva York, existen normas estrictas sobre el uso de correas, supervisión constante y control de animales en zonas públicas, especialmente en áreas con alta presencia de niños.

Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando reacciones y llamados a reforzar la seguridad en espacios compartidos, priorizando la protección de los menores y la convivencia responsable entre personas y animales.