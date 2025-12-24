CANAL RCN
Internacional

Nasry Asfura es proclamado como presidente de Honduras: ¿De quién se trata?

El empresario de derecha le ganó a Salvador Nasralla y Rixi Moncada.

Nasry Asfura.
Nasry Asfura. Foto: AFP.

AFP

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
05:48 p. m.
Este miércoles 24 de diciembre, el candidato Nasry Asfura fue proclamado oficialmente como presidente de Honduras. Cuenta con el apoyo de su ahora homólogo Donald Trump.

El presidente electo de 67 años, quien ha sido un empresario de corte conservador, ganó la contienda con un margen menor al 1% sobre su contrincante, el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de corriente de derecha.

¿Con cuántos votos ganó?

“Declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el periodo de cuatro años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, este fue el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El candidato obtuvo 40.1% de los votos, Nasralla el 39.53% y el 19.19% restante fue para Rixi Moncada, quien a diferencia de los otros dos es de izquierda.

La elección de Asfura se da en su segundo intento. El pasado 30 de noviembre durante la antesala de la contienda, Trump amenazó con recortar las ayudas si no votaban por el empresario. Estas declaraciones fueron denunciadas por Xiomara Castro, la presidenta saliente.

¿Quién es el presidente electo?

Por su parte, Nasralla ha denunciado fraude en las elecciones, teniendo en cuenta las interrupciones que hubo por fallos informáticos. Esto hizo que fuera necesaria la realización del escrutinio con presuntas inconsistencias.

Asfura nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa. Su rol como empresario se ha centrado principalmente en el sector de la construcción, teniendo más de 30 años de servicio. En materia política, fue regidor municipal, diputado y director del Fondo Hondureño de Inversión Social.

Desde 2014 hasta 2022 ejerció como alcalde de la capital. Su candidatura a la Presidencia se basó en la generación de empleo, descentralización, seguridad, inversión, salud y educación. La idea que tiene es que haya independencia en los municipios.

Además, se ha enfocado en fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Muestra de ello es su relación diplomática con el republicano.

