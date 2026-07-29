¿Brasil y Argentia romperán relaciones? Esto dijo el Gobierno de Milei

La relación entre dos grandes socios de Mercosur atraviesa un nuevo episodio de fricción sin que esto suponga un quiebre en sus vínculos de Estado.

A pesar del reciente llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires, por las "ofensas proferidas" por Javier Milei, desde la Cancillería argentina aseguran que "no hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa". Así lo enfatizó el canciller Pablo Quirno en declaraciones entregadas a la radio, donde expresó su deseo de que el diplomático "retorne al país lo antes posible".

RELACIONADO Cristina Kirchner lleva su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

¿Qué provocó el llamado a consultas del embajador de Brasil en la Argentina?

El desencadenante más reciente de esta crisis tuvo lugar el sábado pasado en San Pablo. Durante un mitin político del candidato presidencial de la derecha, Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino arremetió contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, tildándolo de "presidiario" y "ladrón".

Lejos de matizar sus palabras tras el reclamo diplomático de Brasilia, Milei acusó posteriormente y sin presentar pruebas "al gobierno de Brasil" de financiar una "campaña antiargentina", declaraciones que provocaron un rápido repudio por parte de funcionarios del gabinete de Lula.

RELACIONADO Turista murió tras el vuelco de una embarcación en las Cataratas del Iguazú

Funcionarios argentinos tratan de restar importancia a las tensiones diplomáticas de los últimos días:

Frente al deterioro del clima político, el Palacio San Martín busca encapsular la controversia para evitar repercusiones en la balanza comercial con el mayor comprador de exportaciones argentinas.

Quirno encuadró el altercado dentro de las divergencias políticas e ideológicas estructurales entre ambos líderes, quienes ven "el mundo de una manera totalmente diferente", e insistió en que se trata de disputas que no deben trasladarse "al plano institucional".

En la misma línea, el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, señaló en conferencia de prensa que "no es la idea que esto afecte las relaciones comerciales bilaterales", restando dramatismo al cruce verbal al sostener que "siempre hubo insultos de ambos lados".