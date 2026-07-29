Rusia busca a director ejecutivo de Telegram por presunta "complicidad en terrorismo"

Bajo la acusación de "complicidad en terrorismo", el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha emitido una orden de búsqueda internacional contra Pavel Durov.

El organismo de inteligencia de Moscú atribuye al fundador y director ejecutivo de Telegram la responsabilidad de no haber desarticulado un conocido bot de citas en la plataforma, herramienta que —según las autoridades rusas— ha sido utilizada por los servicios secretos de Ucrania para reclutar y chantajear a jóvenes en actos de sabotaje.

Al menos 46 jóvenes han sido arrestados por ataques contra Rusia: todos estaban inscritos al bot

El caso ya deja un saldo de 46 personas arrestadas desde julio de 2025 en diversos puntos de Rusia. Los detenidos, con edades comprendidas entre los 12 y los 22 años, están acusados de perpetrar ataques contra infraestructuras de transporte y energía, así como de agredir a efectivos de las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones del FSB detallan que los agentes ucranianos operaban tras perfiles falsos de mujeres jóvenes en el bot "Leo Match" —actualmente proscrito en territorio ruso— para captar a los usuarios y someterlos a chantaje.

Líos con la justicia francesa:

Esta ofensiva judicial contra el empresario con nacionalidad rusa, francesa y emiratí, se suma a los complejos litigios internacionales que ya pesan sobre él. En agosto de 2024, Durov fue arrestado tras aterrizar cerca de París, donde la justicia francesa —país que le otorgó la ciudadanía en 2021— lo imputó por diversos delitos ligados al crimen organizado, argumentando una falta de rigor en la moderación de contenidos ilícitos dentro de su plataforma.

Actualmente, el magnate permanece sujeto a medidas cautelares en suelo francés que le impiden abandonar el país sin previa autorización.

Durov desarrolló junto a su hermano el servicio de mensajería Telegram y es, también, fundador de la red social VK, con lo que la prensa internacional lo apodó como el Mark Zuckerberg ruso.