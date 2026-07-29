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Contraloría reveló millonarias cifras de no ejecución en la Aerocivil en pleno escándalo por graves denuncias

Una auditoría de 510 páginas revela que $38.411 millones en obras no se realizaron, además de deficiencias en contratación de proyectos aeroportuarios estratégicos.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
01:57 p. m.
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La Contraloría General de la República emitió una de sus opiniones más severas contra una entidad del Estado, los estados financieros de la Aeronáutica Civil (Aerocivil):

Los estados financieros no presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera a 31 de diciembre de 2025.

La conclusión quedó registrada en un informe de 510 páginas que desnuda la realidad presupuestal de la entidad encargada de la infraestructura aeroportuaria del país.

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Los graves hallazgos fiscales en la Aerocivil

El organismo de control encontró un rezago presupuestal superior a los $916.000 millones pendientes de ejecutar o pagar. De esta cifra, $34.000 millones ya estaban comprometidos en cuentas por pagar, pero las obras correspondientes no avanzaban al ritmo esperado.

La auditoría examinó 28 contratos por $392.683 millones y determinó fallas estructurales desde la planeación hasta la ejecución.

Uno de los hallazgos más críticos involucra 29 reservas presupuestales por $38.411 millones destinados a obras que simplemente no se realizaron.

"Los recursos se pusieron sobre el papel, pero no se ejecutaron", señala el informe.

Esto significa que el dinero quedó comprometido sin traducirse en avances tangibles en la infraestructura aeroportuaria nacional.

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Así están las obras de la Aerocivil tras informe de la Contraloría

Los auditores visitaron personalmente los proyectos y documentaron con fotografías el estado real de las obras aeroportuarias.

El aeropuerto de Barrancabermeja encabeza la lista con $5.300 millones pendientes de ejecución, seguido por Leticia con $5.008 millones, Pitalito con más de $4.000 millones y Puerto Carreño con más de $2.000 millones sin ejecutar.

El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés también quedó bajo la lupa del ente de control. Adicionalmente, la auditoría identificó más de $2.500 millones pendientes de ejecutar en convenios suscritos con la Universidad Nacional.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría emitió una opinión contable negativa y una opinión presupuestal no razonable, dos de las calificaciones más graves que puede recibir una entidad pública.

Estas conclusiones obligan ahora a la Aerocivil a rendir explicaciones sobre qué ocurrió con la ejecución de estos recursos y por qué existe tal desproporción entre el presupuesto comprometido y las obras efectivamente realizadas.

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