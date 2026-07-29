SOAT por placa 2026: así puede consultar en el RUNT si su seguro está vigente

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es uno de los documentos indispensables para movilizarse de forma legal por el territorio colombiano. Transitar sin este seguro no solo expone a los conductores a severas sanciones económicas, sino que también implica la inmovilización del vehículo.

Por esta razón, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) mantiene habilitada su plataforma virtual para que propietarios y conductores verifiquen la vigencia de su póliza en cuestión de minutos.

La consulta digital es un proceso gratuito que no requiere de intermediarios ni de tramitadores. Para realizar la verificación en este 2026, los usuarios solo necesitan contar con un dispositivo con acceso a internet y la placa del vehículo a consultar.

Paso a paso para verificar el SOAT en el RUNT

Para confirmar que su póliza se encuentra activa y registrada de forma correcta ante las autoridades de tránsito, siga este procedimiento:

Ingrese al portal oficial: Diríjase al sitio web del Registro Único Nacional de Tránsito (runt.gov.co) y ubique la opción "Consulta de vehículos por placa". Diligencie la información: Seleccione el tipo de documento del propietario (cédula de ciudadanía, extranjería o NIT), ingrese el número correspondiente y digite la placa del vehículo. Súpere la verificación de seguridad: Complete el código captcha que exige la página para validar que no se trata de un proceso automatizado.

Revise la información: Haga clic en "Consultar información". El sistema desplegará los datos generales del vehículo, la marca, la línea y el estado del registro. Despliegue la pestaña del SOAT: En el menú inferior de resultados, seleccione la casilla denominada "SOAT". Allí podrá visualizar el historial de las pólizas adquiridas, la aseguradora que expidió el documento, la fecha de inicio de cobertura y la fecha exacta de vencimiento.

La importancia de contar con el SOAT al día

El SOAT garantiza la atención médica inmediata a todas las víctimas —peatones, pasajeros o conductores— que resulten involucradas en un accidente de tránsito. Cubre gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, incapacidades permanentes y gastos funerarios.

Verificar con frecuencia la fecha de vencimiento evita sorpresas desafortunadas en la vía. En 2026, las autoridades de tránsito reiteran que la multa por no portar el SOAT vigente equivale a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de los costos asociados a la grúa y el parqueadero derivados de la inmovilización del automóvil o la motocicleta.

Si al hacer la consulta nota que su seguro está próximo a vencer o ya expiró, es indispensable realizar la renovación únicamente a través de los canales directos de las aseguradoras autorizadas para evitar caer en estafas o páginas fraudulentas.