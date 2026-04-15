Trump volvió a cuestionar al papa León XIV por conflicto en Irán

Un nuevo cruce de declaraciones volvió a poner en el centro del debate internacional la relación entre política y religión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el papa León XIV, en medio de diferencias por el conflicto en Irán y la postura frente a la guerra en Oriente Próximo.

El mandatario utilizó su red social para cuestionar al pontífice y enviarle un mensaje directo sobre la situación en Irán, asegurando que es “inaceptable” que ese país posea armas nucleares.

¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?, escribió Trump.

Además, insistió en que se deben reconocer las muertes de manifestantes en ese contexto, lo que intensificó la controversia entre ambos líderes.

¿Por qué Trump criticó al papa León XIV?

La tensión surge por visiones opuestas frente a la guerra y el uso del poder. Trump ha defendido una postura más dura en política exterior, mientras que León XIV ha insistido en llamados a la paz y en cuestionamientos a las acciones militares.

El Papa, primer pontífice estadounidense, ha advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de que las democracias pierdan su rumbo moral y ha criticado abiertamente las decisiones que impliquen escaladas bélicas.

Incluso, ha señalado que la fe no puede justificar conflictos armados, una afirmación que ha generado reacciones en la Casa Blanca.

En respuesta, Trump lo calificó de “débil” en asuntos internacionales, profundizando el choque ideológico.

¿Qué impacto tiene este choque entre Trump y el Vaticano?

El enfrentamiento no solo refleja diferencias personales, sino también dos visiones sobre el liderazgo global. Mientras Trump prioriza la seguridad y el poder militar, el Vaticano insiste en el diálogo, la diplomacia y la protección de la vida.

El debate también ha involucrado a otras figuras políticas, como el vicepresidente J.D. Vance, quien defendió el uso de la fuerza en contextos históricos como la Segunda Guerra Mundial, contrastando con el mensaje pacifista del Papa.

¿Estuvo Dios del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis? Sin duda, creo que la respuesta es sí.

Además, el pontífice ha extendido sus críticas a otros temas sensibles, como el trato a migrantes en Estados Unidos, lo que amplía el espectro de tensiones entre ambas posturas.

Este intercambio de declaraciones ocurre en un momento de alta sensibilidad internacional, donde los conflictos armados y las decisiones geopolíticas tienen repercusiones globales. Por ello, el cruce entre Trump y León XIV trasciende lo simbólico y se convierte en un reflejo de las tensiones actuales en la política mundial.