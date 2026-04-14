Conversaciones entre EE. UU. e Irán podrían reanudarse en los “próximos días” tras fracaso de la primera ronda

La posibilidad de que Washington y Teherán reactiven su diálogo en Islamabad esta misma semana ha cobrado fuerza tras un inesperado anuncio del presidente Donald Trump.

En declaraciones entregadas al New York Post, el mandatario instó a la prensa a permanecer en la capital pakistaní porque "algo podría suceder en los próximos dos días", un giro de timón frente al escepticismo inicial tras el fracaso de las gestiones del vicepresidente JD Vance el pasado fin de semana.

Trump atribuyó este nuevo aire en las aproximaciones al papel del jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, que, según dijo, "está haciendo un gran trabajo" para facilitar un acercamiento que funcionarios locales en Pakistán buscan concretar con urgencia.

Israel y Líbano también avanzan a un diálogo de paz:

Este optimismo en el eje Washington-Islamabad-Teherán se ve impulsado por un hito diplomático paralelo: el compromiso de Israel y Líbano de sentarse a negociar directamente.

El acuerdo, gestado tras una reunión de dos horas en Washington, fue definido por el Departamento de Estado como un ejercicio "productivo" donde se pactó buscar un lugar y fecha para los encuentros.

La ONU hace un llamado a buscar negociaciones serias al conflicto en Oriente Medio:

Sin embargo, el camino hacia la estabilidad sigue condicionado por la compleja realidad de violencia que estalló el pasado 28 de febrero. Mientras la embajadora libanesa Nada Hamadeh Moawad calificaba la cita de "constructiva", mantenía la presión sobre un alto el fuego inmediato, recordando que su país fue arrastrado a la guerra el 2 de marzo por las acciones de Hezbolá contra Israel.

Esta presión por una salida negociada de la guerra es respaldada, para el caso de Irñan y EE. UU., por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que advirtió este martes que "no hay una solución militar a la crisis" y exigió el inicio de "negociaciones serias" para detener la escalada que comenzó tras los bombardeos del pasado 28 de febrero en Teherán.