Carlo Acutis se convierte en el primer santo milenial al ser canonizado por el papa León XIV

Carlo Acutis, un adolescente italiano de 15 años, quien falleció en 2006 conocido como el ‘ciberapóstol’, fue canonizado este domingo 7 de septiembre por el papa León XIV en el Vaticano, convirtiéndose el primer milenial declarado santo.

En una misa solemne, el papa pronunció la fórmula en latín que oficializó la canonización de Acutis así como de Pier Giorgio Frassati (1901-1925), decisión recibida con aplausos los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

“ A Carlo … le encantaba decir que el cielo siempre nos ha estado esperando, y que amar el mañana es dar lo mejor de nosotros hoy.

¿Quién era Carlo Acutis, el santo influencer?

Carlo Acutis es un joven italiano nacido en Gran Bretaña que falleció a los 15 años en los que aprendió a programar para crear sitios web y difundir su fe.

Su historia ha atraído la atención de la juventud católica, y ahora está al mismo nivel que la Madre Teresa y Francisco de Asís.

Carlo Acutis era aficionado a internet, con mucho talento informático y sobre todo influido por una fe precoz e intensa que lo llevó a crear páginas web religiosas y una exposición que documentaba los milagros eucarísticos.

Nacido en Londres el 3 de mayo de 1991 de padres italianos, el adolescente murió de una leucemia fulminante a los 15 años el 12 de octubre de 2006 en Monza, cerca de Milán, en el norte de Italia.

Los milagros de Carlo Acutis antes de ser declarado santo

Carlo Acutis fue declarado venerable en 2018 y un primer milagro, reconocido en 2020 por el Vaticano, le abrió el camino a su beatificación, última etapa antes de convertirse en santo.

En 2013, un niño brasileño que sufría problemas digestivos y una rara anomalía del páncreas se salvó sin cirugía después de que su familia rezara a Carlo, afirma la Iglesia católica.

Así fue la canonización de Carlo Acutis

La canonización de Acutis había sido muy esperada por muchos jóvenes católicos durante meses. Originalmente estaba prevista para abril, pero se pospuso tras el fallecimiento del papa Francisco.

El sumo pontífice estadounidense, canonizó el domingo a Acutis junto con Pier Giorgio Frassati, un joven italiano conocido por ayudar a los necesitados y que murió de polio en la década de 1920.

En la ceremonia, el papa dijo que Acutis y Frassati eran ejemplos de santidad y de ayuda a los necesitados.

Todos ustedes, todos nosotros juntos, estamos llamados a ser santos.

Los dos nuevos santos "son una invitación a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar nuestra vida, sino a orientarla hacia lo alto (el cielo)", dijo el papa León XIV.