Dolor en la música: murió una de las figuras más importantes y reconocidas del rock en español

Argentina está devastada porque en la mañana de este 5 de junio de 2026 se confirmó el deceso de uno de sus cantantes más legendarios de rock en español.

Carlos Alberto Solari, más conocido como el 'Indio' Solari, falleció en su casa, ubicada a las afueras de Buenos Aires, a sus 77 años.

'El Indio' nació en Paraná, el 17 de enero de 1949, y no solo se destacó como vocalista, sino que también como compositor.

Además, fue uno de los fundadores del icónico grupo 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota', que es denominado uno de los más influyentes en la historia del rock argentino.

Esta banda se conformó en 1976 en La Plata, Argentina, y algunos de sus principales éxitos son 'Vencedores vencidos', 'Tarea fina' y 'El pibe de los astilleros'.

Sin embargo, tras la separación del grupo, Carlos 'Indio' Solari también creó otras dos agrupaciones con las que siguió haciendo historia: 'Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado' y 'El Míster y los Marsupiales Extintos'.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Carlos 'Indio' Solari?

Aunque aún no se ha confirmado la causa exacta de la muerte del 'Indio' Solari, sí se conocía que padecía Parkinson desde el 2016.

En consecuencia, todo parece indicar que su estado de salud se fue desmejorando paulatinamente a causa del daño neurodegenerativo.

Racing Club de Avellaneda lamentó el deceso del 'Indio' Solari en sus redes sociales. "En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre", escribió el club.

Skay Beilinson, también fundador de 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota', está de luto por la muerte del 'Indio' Solari

Después de que se confirmó la muerte de Carlos Alberto Solari, Skay Beilinson, considerado uno de los artistas más influyentes en la historia de Argentina, publicó un desgarrador pronunciamiento.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer, con un inmenso dolor. Buen viaje, querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", señaló.