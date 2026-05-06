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Encuentran muerto a famoso actor en su casa en Estados Unidos: presunto asesino confesó

El actor se destacó por los papeles que tuvo en Top Gun: Maverick, Jumanji, NCIS: Los Ángeles y Logan.

Asesinato en Estados Unidos.
Asesinato en Estados Unidos. Crédito: Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 05 de 2026
08:57 a. m.
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La revista People dio a conocer que murió a los 81 años James Handy, reconocido actor que apareció en las películas Top Gun: Maverick y Jumanji.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que sobre las 9:30 a.m. del miércoles 3 de junio, los uniformados que estaban patrullando los alrededores de West Valley fueron informados de un llamado de emergencia en la línea 911.

¿Quién es el presunto asesino?

El reporte mencionaba que un presunto homicidio se habría presentado en la cuadra 19200 de la calle Erwin. La persona que llamó afirmó lo siguiente: “Soy el hijo de este hombre. Acabé de asesinar al hombre del pecado”.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, se encontraron con la escalofriante escena: el cuerpo de Handy estaba en el patio delantero de la vivienda y con una apuñalada en el pecho. Fue declarado fallecido cuando llegó al hospital del Departamento de Bomberos.

El hombre de la llamada les hizo señas a los uniformados para que lo vieran y les dijo que era quien estaban buscando. Él vive en este barrio junto a su mamá, quien era la pareja del actor.

¿Qué papeles tuvo James Handy?

Horas después, las autoridades indicaron que el sospechoso se identifica como Michael Gledhill, de 44 años. Tras la captura, fue llevado a la cárcel de Van Nuys y se fijó una fianza de dos millones de dólares.

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Handy nació el 19 de marzo de 1945, era originario de Nueva York y tuvo una exitosa carrera desde finales de los años 70. Su salto al estrellato se dio en la última década del siglo XX cuando apareció en Aracnofobia y Jumanji.

Sus últimas destacadas apariciones en la pantalla grande habían sido en Logan, en 2017; y en Top Gun: Maverick, en 2022. En la televisión, también se destacó por tener papeles en NCIS: Los Ángeles, The Closer y Cold Case.

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