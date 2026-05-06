Conductor ebrio arrolló a un ciclista de 63 años en Pereira: prueba de alcoholemia confirmó grado tres

En Pereira, un ciclista de 63 años resultó herido luego de ser atropellado por una camioneta en una de las vías más transitadas de la ciudad.

Tras atender la emergencia, las autoridades determinaron que el conductor involucrado presentaba un alto nivel de alcohol en su organismo.

Accidente entre camioneta y ciclista en Pereira

El siniestro vial se registró sobre la avenida 30 de Agosto, frente a la Institución Educativa Aquilino Bedoya, en Pereira.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona lesionada en la vía pública. Al arribar encontraron a un hombre de 63 años tendido sobre la calzada, luego de haber sido impactado por una camioneta Kia Sportage de color negro.

La víctima recibió atención inicial en el lugar y posteriormente fue trasladada a la Clínica Noé, donde fue valorada por personal médico debido a las lesiones sufridas.

¿Cómo está el ciclista que fue arrollado por un conductor ebrio en Pereira?

Según la información entregada por las autoridades, el adulto mayor presentó traumatismos en la cadera y en el hombro derecho como consecuencia del fuerte impacto.

Aunque fue remitido a un centro asistencial para una valoración más detallada, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución médica.

Conductor que arrolló a ciclista en Pereira tenía alto grado de alcoholemia

Durante la atención del caso, los uniformados detectaron que el conductor de la camioneta presentaba aparentes signos de embriaguez.

Ante esta situación, agentes de tránsito realizaron la respectiva prueba de alcoholemia, cuyo resultado confirmó que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol en grado tres, uno de los niveles más altos contemplados por la normatividad.

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Tras conocerse el resultado, las autoridades procedieron a capturarlo en flagrancia.

¿Qué cargos deberá enfrentar?

El hombre de 31 años fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

La captura se produjo por el presunto delito de lesiones personales, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.