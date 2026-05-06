70.000 millones de dólares reforzarían los operativos contra migrantes tras aprobación del Senado de EE. UU.

En lo que representa un triunfo político para la Casa Blanca, Donald Trump ha asegurado un monumental respaldo financiero para su estrategia migratoria. El Senado estadounidense dio luz verde a una partida presupuestaria de 70.000 millones de dólares destinada a blindar las operaciones de control fronterizo.

El histórico flujo de recursos garantizará el funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza por el tiempo que resta de la actual administración republicana. La aprobación llega tras meses de intensas batallas legislativas en el Capitolio.

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Demócratas se negaban a aprobar fondos para el ICE sin restricciones:

En su búsqueda de fondos, los republicanos recurrieron al mecanismo acelerado de "reconciliación presupuestaria". Para avanzar bajo esta modalidad necesitaban una cohesión total en sus filas, una meta que no estuvo exenta de turbulencias.

La estrategia funcionó como respuesta al histórico cierre parcial que sufrió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de 2026, provocado cuando los demócratas se negaron en redondo a respaldar la aprobación de fondos para el control migratorio si no se fijaban a los operativos del ICE.

Precisamente a inicios de 2026, se registraron en el país fuertes protestas en el estado de Minnesota, por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los que fue detenido, entre otros, el pequeño Liam Conejo Ramos, y por su respuesta a las manifestaciones, en las que fueron asesinados Renée Nicole Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

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Proyecto aún debe pasar por la cámara y el escritorio de Trump:

Tras superar el filtro del Senado, el proyecto de ley ha sido transferido a la Cámara de Representantes. La cúpula republicana en este órgano legislativo ya planifica el debate y votación de la medida para los primeros días de la próxima semana, con el objetivo de remitir el documento de forma inmediata al despacho presidencial para su firma definitiva.