CANAL RCN
Internacional

Pastor se llenó los bolsillos robando donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado

El pastor se robó más de 500 mil euros. El dinero lo pasó a su cuenta personal sin que nadie se percatara.

Pastor condenado en España.
Pastor condenado en España. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 06 de 2026
03:12 p. m.
En las últimas horas, la justicia de España condenó a un pastor que se quedó con las donaciones que hacían los feligreses.

El protagonista de este caso es el pastor Tomás G.M., quien pertenecía a la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste de Boadilla del Monte (Madrid). Las investigaciones revelaron que entre 2016 y 2017, recibió donaciones que llegaron a los 516.271 euros (medio millón).

Pastor se quedó con medio millón de euros

Durante esos años, él era el presidente de la iglesia, por lo que tenía acceso a las cuentas bancarias a donde llegaba el dinero. Ese alcance le permitió girarse a su cuenta personal sin que nadie se diera cuenta por la confianza que había depositado la comunidad.

Las transferencias eran de pequeños montos, pero entre febrero de 2016 y noviembre de 2017 logró amasar la fortuna. Con ese dinero compró un carro, canceló parte de una hipoteca y le dio 260 mil euros a su hijo para que comprara una casa.

Sin embargo, su fortuna comenzó a caer en 2020. Internamente, en la iglesia se percataron de las anomalías en las finanzas, por lo cual se analizaron los movimientos hasta dar con la irregularidad.

Jackson Martínez, uno de los afectados

Nadie de la tesorería había autorizado esas transferencias. Sorpresivamente, aparecían recursos para una segunda sede, pero que nunca se había ni siquiera propuesto.

Se supo que gran parte de las donaciones provinieron de un importante benefactor. Los medios españoles indican que habría sido el exfutbolista colombiano Jackson Martínez, quien tuvo un paso por el Atlético de Madrid.

Las pesquisas de las autoridades apuntaron a un mismo nombre, el del pastor. El dinero que robó alteró los flujos de la iglesia, con salidas de dinero elevadas y donaciones que, en realidad, jamás se dieron.

Por estos hechos, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a cuatro años de prisión. También deberá responderle a la iglesia sobre cómo restaurar el vacío económico generado.

