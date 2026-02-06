CANAL RCN
Colombia

Condenan a escoltas por el caso de tortura en el que estaría implicado el papá de Greeicy Rendón

Los cinco escoltas fueron absueltos por secuestro, pero culpables por tortura.

Papá de Greeicy Rendón.
Papá de Greeicy Rendón. Foto: Instagram (@luisalbertoelcachorro).

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 06 de 2026
09:39 p. m.
Luis Alberto Rendón Melo es el papá de la talentosa y exitosa cantante/actriz Greeicy Rendón. El año pasado, se dio a conocer un grave caso que lo ha puesto en el ojo del huracán.

Lo señalan por presunto secuestro y extorsión. Se cree que, en la mañana del 8 de mayo de 2023, el papá presuntamente ordenó retener a los trabajadores de una finca en Rionegro (Antioquia) por un supuesto robo que superó los mil millones de pesos en una caja fuerte.

Tortura contra los trabajadores tras un presunto robo

Al parecer, los trabajadores fueron sometidos a vejámenes como golpes con martillos o intentos de ahogamiento con agua. Inclusive, han contado que supuestamente los amenazaron con pistolas.

Rendón Melo fue capturado en Cali y ya lo imputaron. Se investiga si la orden fue dada a cinco escoltas.

En las últimas horas, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia tomó una decisión en primera instancia sobre los escoltas. Quedaron absueltos por el delito de secuestro, pero condenados por el delito de tortura. La pena se conocerá el 12 de febrero.

Atemorizantes detalles de la tortura

Los escoltas son Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelbert Cárdenas Torres, Brandon Steven Cruz Martínez, Giovanni Alberto Hernández Castro y Kevin Alexander Bernal Sánchez. Están en libertad.

“Con anuencia del dueño de la vivienda, retuvieron a los señores José Francisco Lenis y a Elder Ruiz. Para ello, los abordaron en su lugar de trabajo con armas de fuego y mediante fuerza física los sometieron a dolores y sufrimientos”, sostuvo el juez.

Cárdenas y Cruz llevaron a Lenis a una habitación, lo amarraron con una soga y lo golpearon con martillo y pistola. Mientras que Bernal y Ospina intimidaron a Ruiz, diciéndole que iba a tener el mismo desenlace de su compañero.

Posteriormente, ambos estuvieron en la misma habitación y, según reveló el juez, siguió la tortura hasta la 1.00 p.m., cuando llegó la Policía. Hernández revisó sus celulares.

