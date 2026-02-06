Alerta máxima por secuestro de la mamá de reconocida presentadora: esto se sabe

Hay conmoción en Estados Unidos por el secuestro de Nancy Guthrie, mamá de la famosa presentadora Savannah Guthrie. La última vez que la vieron fue entre la noche del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en su casa por Tucson (Arizona).

Hace pocos días, la presentadora suplicó que liberen a su mamá de 84 años: “Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen. Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”. Savannah presenta el programa Today de la cadena NBC.

Mamá de la presentadora fue secuestrada el fin de semana pasado

A pesar de no haber pruebas contundentes que planteen una hipótesis, lo cierto es que la Policía encontró sangre en la casa de la adulta mayor. Al momento de inspeccionarla, se comprobó que era de ella; abriendo la posibilidad de que el secuestro fue violento o intentó resistirse.

Necesitamos que se pongan en contacto y necesitamos una forma de comunicarnos con ustedes para poder avanzar. Pero primero tenemos que saber que tienen a nuestra mamá.

Ofrecen recompensa por información

El FBI le ha puesto la lupa al caso y dispuso de 50 mil dólares como recompensa por información que ayude a ubicarla. Por su parte, el sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos, apuntó que han robustecido las labores de búsqueda.

Hasta el momento, no se tienen sospechosos. Los agentes han estado conversando con los vecinos en el barrio Catalina Foothills, donde queda la casa de Nancy.

A medida que pasan los días, la situación se ha vuelto más preocupante, teniendo en cuenta su condición de salud. Savannah contó que tiene dolores constantes, por lo cual debe tomarse sus medicamentos.

"Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy”, este fue el mensaje que le dejó la presentadora. El caso llegó hasta los oídos del presidente Donald Trump, quien le ordenó a las fuerzas federales acompañar las pesquisas.