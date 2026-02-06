CANAL RCN
Internacional

Alerta máxima por secuestro de la mamá de reconocida presentadora: esto se sabe

La mujer es una adulta de más de 80 años que fue secuestrada el fin de semana pasado.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

AFP

febrero 06 de 2026
05:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay conmoción en Estados Unidos por el secuestro de Nancy Guthrie, mamá de la famosa presentadora Savannah Guthrie. La última vez que la vieron fue entre la noche del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en su casa por Tucson (Arizona).

Estados Unidos podría enfrentarse a un nuevo cierre de Gobierno: el segundo en menos de cuatro meses
RELACIONADO

Estados Unidos podría enfrentarse a un nuevo cierre de Gobierno: el segundo en menos de cuatro meses

Hace pocos días, la presentadora suplicó que liberen a su mamá de 84 años: “Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen. Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”. Savannah presenta el programa Today de la cadena NBC.

Mamá de la presentadora fue secuestrada el fin de semana pasado

A pesar de no haber pruebas contundentes que planteen una hipótesis, lo cierto es que la Policía encontró sangre en la casa de la adulta mayor. Al momento de inspeccionarla, se comprobó que era de ella; abriendo la posibilidad de que el secuestro fue violento o intentó resistirse.

Necesitamos que se pongan en contacto y necesitamos una forma de comunicarnos con ustedes para poder avanzar. Pero primero tenemos que saber que tienen a nuestra mamá.

Ofrecen recompensa por información

El FBI le ha puesto la lupa al caso y dispuso de 50 mil dólares como recompensa por información que ayude a ubicarla. Por su parte, el sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos, apuntó que han robustecido las labores de búsqueda.

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela
RELACIONADO

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela

Hasta el momento, no se tienen sospechosos. Los agentes han estado conversando con los vecinos en el barrio Catalina Foothills, donde queda la casa de Nancy.

A medida que pasan los días, la situación se ha vuelto más preocupante, teniendo en cuenta su condición de salud. Savannah contó que tiene dolores constantes, por lo cual debe tomarse sus medicamentos.

"Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy”, este fue el mensaje que le dejó la presentadora. El caso llegó hasta los oídos del presidente Donald Trump, quien le ordenó a las fuerzas federales acompañar las pesquisas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Pastor se llenó los bolsillos apropiándose de las donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado

Migrantes

Agentes de ICE serán vigilados en Nueva York

Artistas

Llora la música: murió un legendario y reconocido cantante

Otras Noticias

Cundinamarca

Hallan los cuerpos de dos hombres baleados junto a un vehículo en Cristo Rey, Cali: esto se sabe

Las víctimas fueron encontradas a pocos metros de distancia en este cerro tutelar de Cali.

James Rodríguez

Debut de James Rodríguez con Minnesota United: ¿cuándo inicia la MLS?

James Rodríguez firmó con Minnesota United y se prepara para su debut con la MLS de Estados Unidos.

Yeison Jiménez

Productor de la última canción de Yeison Jiménez reveló el audio que le envió el artista antes del accidente

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS

Finanzas personales

Ponen freno en los conjuntos residenciales por parqueaderos: Ministerio de Vivienda hace aclaración