Caso B-King toma drástico giro: ¿Por qué no tomó un vuelo programado para volver a Colombia?

Está cerca de cumplirse un mes desde que B-King y Regio Clown fueron asesinados en México. Los dos artistas colombianos fueron hallados por las autoridades en el municipio de Cocotitlán con signos de violencia y un presunto narco-mensaje junto a los cuerpos.

Después de varias semanas de investigación, se siguen conociendo detalles clave que abren la puerta a nuevos interrogantes. En esta oportunidad, se conoció una declaración de algo que pudo cambiar todo, al menos para Bayron Sánchez (B-King).

B-King tenía un vuelo programado para regresar a Colombia

El diario El País de México, reveló las declaraciones del que sería un testigo clave, las cuales están incluidas en la carpeta de investigación. Allí, se reporta que B-King y su manager Juan Camilo Gallego, tenían un vuelo programado para regresar a Colombia el 16 de septiembre, pero no lo tomaron, debido a que el cantante habría "extraviado" su pasaporte.

El representante habría comentado a personas cercanas que planeaban quedarse unos días más en México, ya que “la estaban pasando muy bien y estaban haciendo buenos negocios”. Esta versión coincide con otros testimonios que señalan que el artista se mostraba tranquilo pese a la pérdida del documento, confiado en que pronto podría reemplazarlo o recuperarlo.

El testigo también declaró que el representante pidió un préstamo de 6.000 pesos mexicanos para alquilar un departamento temporal a través de Airbnb, con el fin de permanecer unos días más en la capital mexicana.

Esta modificación, aunque aparentemente menor, marcó el punto de inflexión en los últimos días conocidos de los artistas. Desde el 15 de septiembre por la tarde, las comunicaciones con ambos se interrumpieron de manera repentina, lo que llevó a sus allegados a iniciar la búsqueda y presentar la denuncia de desaparición.

Una incógnita que sigue abierta

Aunque las investigaciones siguen en curso, el detalle del pasaporte extraviado y el vuelo no tomado permanecen como elementos centrales del rompecabezas. Ambos factores, aparentemente triviales, condicionaron la permanencia de los músicos en México y determinaron el curso de los acontecimientos que culminaron en tragedia.

A casi un mes de los hechos, el misterio sobre lo que ocurrió entre el 12 y el 16 de septiembre sigue sin aclararse completamente, mientras las autoridades continúan rastreando pistas y declaraciones que permitan reconstruir el itinerario final de los artistas colombianos.