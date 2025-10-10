Manager de B-King se quebró y pidió disculpas a la familia: "No era mi intención"

El dolor por la muerte del cantante colombiano B-King, asesinado en México, se reflejó con fuerza en las palabras de su mánager, Juan Camilo Gallego, quien entre lágrimas pidió perdón a la familia del artista.

En conversación con el periodista Rafael Poveda para el pódcast Más allá del silencio, Gallego compartió su versión de los hechos y describió el estrecho lazo profesional y emocional que lo unía al joven intérprete.

Durante la entrevista, el empresario no solo ofreció disculpas públicas, sino que también reconstruyó los últimos días de trabajo junto a B-King, revelando cómo se gestó el viaje a México y la presentación que marcaría el final de la vida del artista.

“Lo siento mucho, no fue mi intención”: el perdón público del mánager

Visiblemente afectado, Juan Camilo Gallego se dirigió directamente a la familia de B-King durante la entrevista. Su mensaje, cargado de emoción y culpa, buscó dejar claro que jamás imaginó que ese viaje terminaría en tragedia.

“A su familia sí quisiera decirles que lo siento mucho, que no fue mi intención. B-King y ellos conocen mi corazón. Yo no hice esto para que le pasara esto a él; yo lo hacía para hacerlo la estrella que merecía ser”, expresó entre lágrimas.

El empresario, señalado por algunos en redes tras la muerte del cantante, insistió en que su único propósito era ayudar a B-King a cumplir su sueño artístico.

El vínculo entre B-King y su manager

Según Gallego, la relación con B-King fue el resultado de más de cuatro años de insistencia y trabajo conjunto. Aunque le propuso colaborar en múltiples ocasiones, el cantante aceptó formalmente apenas tres meses y medio antes del viaje fatal a México. Desde ese momento, ambos enfocaron sus esfuerzos en posicionar su carrera internacionalmente.

“Ese niño se convirtió en familia para mí. Le dije que trabajaba por un porcentaje, que no me tenía que pagar nada. Hace apenas tres meses aceptó y estábamos felices”, recordó Gallego con voz entrecortada.

El crecimiento de B-King fue importante: en solo tres meses pasó de 800.000 a más de 10 millones de reproducciones en Instagram, un aumento superior al 1.000 %. Ese ascenso atrajo la atención de promotores internacionales y abrió la puerta a su presentación en México, donde finalmente perdió la vida.

El contexto del viaje a México y la polémica contratación

El mánager también había revelado en la misma entrevista detalles sobre la contratación de B-King en México. Según explicó, el plan inicial era llevar a la DJ Marcela Reyes, expareja del cantante, pero al no concretarse el acuerdo, surgió la oportunidad para Bayron Sánchez —nombre real de B-King—.

El artista aceptó una oferta por 1.500 dólares para interpretar cuatro canciones, con gastos de viaje y estadía incluidos. En el evento también participaron Regio Clown, otro colombiano asesinado, y Fumaratto, DJ internacionalmente reconocido.

Todo parecía marchar con normalidad hasta días después del show, cuando se reportó la desaparición de B-King y Regio Clown. Ambos fueron hallados sin vida, desatando una ola de conmoción en Colombia y México.