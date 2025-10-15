Hermana de B-King hizo sentida promesa tras casi un mes del fallecimiento del artista

Este 17 de octubre, se cumplirá un mes desde que se encontraron los cuerpos de los artistas colombiano Regio Clown y B-King en México. Los dos fueron hallados desmembrados en el municipio de Cocotitlán, generando conmoción en redes sociales.

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, se ha mostrado bastante afectada por lo sucedido. Tuvo que desplazarse a México para acompañar a su madre para reconocer el cuerpo y luego volver a Medellín para realizar los actos fúnebres.

La promesa de la hermana de B-King

Agudelo se ha mostrado muy poco en redes sociales luego de lo sucedido, pero en una reciente y emotiva publicación, hizo una promesa para su hermano, la cual buscará cumplir al mismo tiempo que intenta seguir con su vida en medio del dolor.

"Poco a poco volviendo a la realidad. El duelo es un proceso largo, pero el tiempo no se detiene. Te pienso todos los días y te siento al lado mío", comentó inicialmente en una de sus historias de Instragram.

Prometo hacer que tu voz no se apague, que tu arte siga sonando, que la gente escuche un alma noble y talentosa. Tu legado es tu música.

El proyecto musical de B-King que seguirá adelante

Juan Camilo Gallego, manager de B-King, confirmó en diálogo con Rafael Poveda que junto a la familia del artista tomaron la decisión de seguir adelante con los proyectos musicales que se venían trabajando, por lo que es probable que próximamente se haga un estreno musical de este artista.

Los videos que compartió Stefanía en sus redes sociales, probablemente tengan algo que ver con lo que se estrenará próximamente.