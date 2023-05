Terror en el aire: casos en los que se han abierto las puertas de emergencia en vuelos

Momento de terror vivieron 200 personas que viajaban en un avión de Asiana Airlines con destino a Corea del Sur, cuando un pasajero que estaba sentado al lado de la salida de emergencia abrió la puerta manualmente.

Los hechos ocurrieron en el Airbus A321-200 en un vuelo el viernes 26 de mayo. Según la compañía AFP, el avión pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Deaegu sin problemas. Sin embargo, varios pasajeros tuvieron que ser trasladados a centros médicos.

De acuerdo con un empleado de la compañía asiática, el hombre “abrió manualmente la puerta tocando la palanca”. Por este hecho, varias personas se vieron afectadas por problemas respiratorios y al aterrizar fueron enviados a un hospital, luego de haber vivido una escena de pánico.

Según confirmó la aerolínea Asiana Airlines, no hubo lesiones graves y los pasajeros se están recuperando. Pese a esta afirmación, la agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap, mencionó que nueves pasajeros fueron hospitalizados.

Por otro lado, el ciudadano que abrió la puerta del avión en la mitad del vuelo fue entregado a las autoridades y está siendo interrogado por la Policía para aclarar los hechos.

La agencia de noticias de Corea del Sur compartió un video, en donde se puede apreciar el fuerte viento a bordo del avión y la tensión de los pasajeros al ver la puerta abierta en pleno vuelo. Algunos se ven aterrados, otros se sujetan duro de las sillas y otros gritaban.

Igualmente, los dos pasajes que se encontraban al lado de la puerta de emergencia hacen caras de miedo y se aferran a los reposabrazos, mientras su rostro refleja temor.

Por un lado, la aerolínea Asiana Airlines mencionó que el pasajero estaba bajo la influencia de alguna sustancia, mientras que los pasajeros del vuelo resaltaron al aterrizar que el hombre habría intentado saltar al vacío.

(2nd LD) Asiana Airlines plane's door opens right before landing at Daegu Airport https://t.co/tXTCG7VhrE