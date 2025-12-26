CANAL RCN
Internacional

Ataque con arma blanca y sustancia desconocida en Japón deja un mínimo de 14 personas heridas

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría tenido una relación laboral con el sitio en el que ocurrió el ataque.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 26 de 2025
01:58 p. m.
Ambulancias y equipos de emergencia se desplegaron este viernes, 26 de diciembre, en una fábrica del centro de Japón, tras un ataque que dejó al menos 14 personas heridas y obligó a evacuar a las víctimas de un hombre que inició el ataque con arma blanca y un líquido no identificado.

Según informaron medios japoneses, el sospechoso, de unos 30 años, habría tenido relación laboral con la planta industrial y fue arrestado tras el incidente. El diario Asahi Shimbun, citando fuentes de la investigación, señaló que el individuo portaba lo que parecía ser una máscara de gas y que aparentemente estaba armado con un cuchillo.

Servicios de emergencia recibieron el reporte:

El ataque se produjo en una fábrica de caucho situada en la ciudad de Mishima, en la región de Shizuoka, operada por Yokohama Rubber Co., empresa dedicada, entre otros negocios, a la fabricación de neumáticos para camiones y autobuses, de acuerdo con su sitio web corporativo.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 16:30 horas local (07H30 GMT) alertando que en el recinto industrial “cinco o seis personas habían sido apuñaladas” y que también se había utilizado un “líquido en aerosol”, explicó Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de Mishima.

Crímenes violentos son poco frecuentes en Japón:

El balance preliminar indicó: “Catorce personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia”, y Sugiyama explicó a la AFP que al menos seis víctimas fueron llevadas a hospitales mediante varias ambulancias, aunque precisó que la naturaleza exacta de las heridas aún no estaba clara.

La cadena pública NHK informó que, pese a la incertidumbre sobre la gravedad de las lesiones, todas las personas heridas permanecían conscientes tras el ataque.

Aunque el crimen violento es relativamente raro en Japón, que cuenta con una baja tasa de homicidios y algunas de las leyes sobre armas más estrictas del mundo, el país ha registrado casos aislados en los últimos años. Entre ellos figura el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022, así como la condena a muerte dictada en octubre contra un japonés responsable de disparos y apuñalamientos en 2023 que causaron la muerte de cuatro personas, incluidos dos agentes de policía.

