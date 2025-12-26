La historia del capitán Carlos Torres, el “papá del buque” que guía al ARC Simón Bolívar hacia la Antártida

En el ARC Simón Bolívar hay algo más poderoso que cualquier orden: la confianza en el hombre que lo dirige, el comandante de la embarcación rumbo a la Antártida.

Él es el capitán de navío Carlos Andrés Torres, barranquillero, hijo del Caribe e hincha del Junior, aunque ahora prefiere no sufrir por su equipo. Prefiere la calma antes que la euforia.

Un hijo del Caribe que eligió el mar

Desde muy pequeño tomó la decisión de dedicarle la vida al mar. A los 17 años entró a la Escuela Naval y desde entonces no se arrepiente de su proyecto profesional. Su primer traslado fue en un buque que ya no existe, el ARC Quindío. Desde ahí no ha parado de estar entre cubiertas y tormentas.

Desde que el ARC Simón Bolívar nació al mar, él es su guía. Fue el segundo comandante de la embarcación y, por ende, parte de la primera tripulación en viajar a la Antártida sobre este gigante. "Cuando uno dice ser el protagonista es que sabe uno que toda la responsabilidad está sobre los hombros de uno. todo el enfoque de la expedición está sobre los hombres de uno", afirma el capitán.

"Alejandro es una persona eh muy profesional y con un sentido de ser humano que siempre se preocupa por su tripulación", cuenta a Noticias RCN María de la Cruz Torres, esposa del capitán Torres.

Aunque hay alguien que el capitán Torres sigue teniendo en su rutina: su padre, quien partió hace 20 años y que sin duda hoy desde el cielo festeja los logros de aquel niño que soñaba con estar en la Armada Nacional. "Creo que la persona que está más orgullosa porque yo salgo de esta expedición es mi papá que está en el cielo", cuenta.

El “papá del buque”

Hoy comanda un gigante que repite travesía hacia el corazón de la tierra. Dirige sin gritos, explica, enseña, corrige y escucha. Porque no solo piensa en el rumbo de su unidad, sino en el futuro de su tripulación.

Aquí le dicen capitán como lo manda la jerarquía, pero también el papá del buque, y no solo por su rango, sino porque hace sentir que cada uno cuente.

El actuar del capitán Carlos Andrés Torres demuestra por qué este buque confía en él y por qué hoy comanda el buque científico orgullo de toda una nación que volverá a hacer historia en el continente blanco.