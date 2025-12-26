Jessica Cediel estalló en redes tras críticas de Tuti Vargas por publicar fotos del funeral

Jessica Cediel sigue en tendencia en las redes sociales. Recientemente, la periodista y presentadora le respondió de manera directa a los comentarios de Tuti Vargas, generando un fuerte rifirrafe que dividió opiniones en redes sociales.

La discusión no solo expuso posturas opuestas frente al manejo del luto, sino que reavivó la conversación sobre los límites entre lo privado y lo público en la era digital.

La polémica se desató luego de que Jessica Cediel compartiera imágenes relacionadas con la despedida de su padre en el funeral. Lo que para muchos seguidores fue un acto de homenaje y despedida, para otros resultó una exposición innecesaria de un momento íntimo.

En medio de ese cruce de opiniones, la generadora de contenido Tuti Vargas expresó públicamente su desacuerdo, cuestionando la decisión de compartir imágenes asociadas a un velorio.

¿Cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para uno subir una foto? Es que no, no puedo”, afirmó.

Controversia en redes sociales entre Jessica Cediel y Tuti Vargas

Las declaraciones de Tuti Vargas no pasaron desapercibidas. La influencer manifestó que, desde su visión personal, el duelo debería vivirse lejos de cámaras y publicaciones, calificando como difícil de comprender la exposición de un momento tan doloroso.

Ante el alcance de las críticas, Jessica Cediel decidió pronunciarse y lo hizo con un mensaje directo y sin rodeos. A través de sus redes sociales, la presentadora dejó claro su inconformidad con los señalamientos, defendiendo su derecho a vivir el duelo de la manera que considerara adecuada y exigiendo respeto por la memoria de su padre y el dolor de su familia.

Jessica Cediel se pronunció contra comentarios de Tuti Vargas

Cediel cuestionó el tono de los comentarios de Vargas, señalando la falta de empatía y rechazando que se utilice una situación tan delicada como el fallecimiento de un familiar para generar conversación o visibilidad en redes.

Foto: IG Jessica Cediel