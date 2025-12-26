CANAL RCN
VIDEO | Reapareció en Tailandia un extraño felino que se creía extinto hace más de 30 años

El gato de cabeza plana fue captado en un santuario del sur del país.

diciembre 26 de 2025
01:10 p. m.
En Tailandia, el gato de cabeza plana figuraba desde hace años como probablemente extinto, luego de que su último avistamiento confirmado se registrara en 1995.

La ausencia de registros durante casi treinta años reforzó la idea de que la especie había desaparecido del país.

Sin embargo, un reciente estudio devolvió la atención sobre este felino, catalogado como uno de los más raros y amenazados del mundo.

Reapareció en Tailandia un felino que se creía extinto

El redescubrimiento se produjo gracias a un estudio iniciado en 2024, que utilizó cámaras trampa para monitorear la fauna del Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn, ubicado en el sur de Tailandia.

Según informaron el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Flora de Tailandia (DNP) y la organización Panthera, especializada en la conservación de felinos salvajes, se lograron 29 avistamientos del gato de cabeza plana en esta zona protegida.

Este felino, de tamaño similar al de un gato doméstico, habita el sudeste asiático y se caracteriza por su comportamiento nocturno y esquivo, lo que ha dificultado históricamente su estudio.

Además, suele vivir en ecosistemas de humedales, como turberas y manglares de agua dulce, entornos que son especialmente complejos de explorar para los investigadores debido a su difícil acceso.

¿Fue solo un gato de cabeza plana o se lograron ver más?

Por ahora, no ha sido posible determinar cuántos individuos distintos fueron registrados, ya que el gato de cabeza plana no presenta rasgos distintivos visibles, lo que impide diferenciar a un ejemplar de otro en las imágenes captadas.

Aun así, los especialistas consideran que los avistamientos podrían indicar una concentración relativamente alta en el área monitoreada.

Así lo señaló Rattapan Pattanarangsan, responsable del programa de conservación de Panthera, quien explicó que las imágenes obtenidas ofrecen señales alentadoras.

Entre los registros se identificó una hembra junto a su cría, un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que esta especie solo tiene una cría por vez, lo que limita su capacidad de recuperación poblacional.

