Ya le ponen precio a Richard Ríos en Benfica: el club multiplicaría la inversión

Richard Ríos sufrió tras su llegada al fútbol europeo, pues el colombiano tuvo que adaptarse a una liga complicada como la portuguesa, así como competir por primera vez en la Champions League, pero con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo.

La confianza del técnico José Mourinho fue clave, pues incluso en los picos más bajos de rendimiento le siguió dando continuidad. Ahora Ríos responde con buen nivel, justificando de esta manera la inversión que hizo el club luso en julio, pagando 27 millones de euros por su pase.

Le ponen precio a Richard Ríos

Mozart Santos Batista Júnior, entrenador que dirigió a Richard Ríos en Guaraní de Brasil durante las temporadas 2022 y 2023, potenciándolo para que fuera fichado por Palmeiras, lo elogió y lo puso como uno de los mejores del mundo en su posición.

"Richard Ríos vale cada euro que pagó Benfica. Es uno de los mejores 8 del mundo", comentó, colocándolo al lado de jugadores top de Europa como Vitinha, Pedri, Fede Valverde, entre otros. Además, aseguró que el club recibirá mucho más de lo invertido, tras el Mundial 2026.

Benfica recibirá ofertas de al menos el doble de lo que invirtió.

José Mourinho y su rol clave para Richard Ríos

Uno de los puntos clave en el paso de Richard Ríos en Benfica es que el técnico que lo pidió fue despedido, llegando uno de los grandes del fútbol mundial como José Mourinho. Sin embargo, terminó aportándole mucho al futbolista antioqueño.

'Mou' se ha referido positivamente al hablar de Ríos. "Ríos necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas. Decir que no puede ir aquí o allá es complicado; hay que buscar quién esté cuando él vaya aquí o allá".