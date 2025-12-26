Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 26 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol, después de su respectiva jornada de descanso durante el festivo, se volvió a jugar este 26 de diciembre de 2025.

En esta ocasión, como ya es habitual, el sorteo se realizó a las 4:00 de la tarde y no solo fue transmitido por Youtube, sino que también monitoreado por un delegado de Coljuego.

Es así como el resultado se encuentra avalado y todos los ganadores pueden comenzar a acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

¿Será que usted se quedó con el premio mayor del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de diciembre de 2025

El número que se posicionó como el ganador en el sorteo del Super Astro Sol de este 26 de diciembre de 2025 fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que terminó de darles alegrías a los apostadores fue XXXX.

Para jugar en el Super Astro Sol se necesita ser mayor de edad, no tener problemas con los juegos de azar, apostar entre 500 y 10.000 pesos, escoger un número de cuatro cifras y precisar si se utilizarán los doce signos zodiacales o solo uno.

Además, para ganar, se requiere adivinar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

En cada uno de esos escenarios, los premios son los siguientes:

42.000 veces como premio mayor.

1.000 veces lo apostado como segundo premio.

100 veces lo apostado como tercer premio.

¿A qué hora y cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol seguirá revelando ganadores en la tarde del sábado 27 de diciembre de 2025.

Ese sorteo, al igual que el de hoy, será a las 4:00 de la tarde y se transmitirá en vivo por Youtube.

Además, usted podrá encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.