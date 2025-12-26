CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 26 de diciembre de 2025

¡El Super Astro Sol tuvo nuevos ganadores tras el sorteo de este 26 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
02:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol, después de su respectiva jornada de descanso durante el festivo, se volvió a jugar este 26 de diciembre de 2025.

En esta ocasión, como ya es habitual, el sorteo se realizó a las 4:00 de la tarde y no solo fue transmitido por Youtube, sino que también monitoreado por un delegado de Coljuego.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 24 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 24 de diciembre de 2025

Es así como el resultado se encuentra avalado y todos los ganadores pueden comenzar a acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

¿Será que usted se quedó con el premio mayor del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de diciembre de 2025

El número que se posicionó como el ganador en el sorteo del Super Astro Sol de este 26 de diciembre de 2025 fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que terminó de darles alegrías a los apostadores fue XXXX.

Para jugar en el Super Astro Sol se necesita ser mayor de edad, no tener problemas con los juegos de azar, apostar entre 500 y 10.000 pesos, escoger un número de cuatro cifras y precisar si se utilizarán los doce signos zodiacales o solo uno.

Además, para ganar, se requiere adivinar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

En cada uno de esos escenarios, los premios son los siguientes:

  • 42.000 veces como premio mayor.
  • 1.000 veces lo apostado como segundo premio.
  • 100 veces lo apostado como tercer premio.

¿A qué hora y cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol seguirá revelando ganadores en la tarde del sábado 27 de diciembre de 2025.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de diciembre de 2025

Ese sorteo, al igual que el de hoy, será a las 4:00 de la tarde y se transmitirá en vivo por Youtube.

Además, usted podrá encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Esta es la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede transportar en Colombia

Peajes

Gobierno Nacional confirmó el alza en los precios de los peajes a partir de enero de 2026

Dólar

¡Importante precio del dólar en Colombia hoy 26 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Otras Noticias

Extradición

Corte Suprema declaró improcedente tutela con la que ‘Pipe Tuluá’ quería evitar la extradición

La extradición entonces sigue en pie para ‘Pipe Tuluá’.

Japón

Ataque con arma blanca y sustancia desconocida en Japón deja un mínimo de 14 personas heridas

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría tenido una relación laboral con el sitio en el que ocurrió el ataque.

Richard Ríos

Ya le ponen precio a Richard Ríos en Benfica: el club multiplicaría la inversión

Artistas

Yeferson Cossio anunció decisión tras su cirugía urgente en el corazón: ¿cuál fue?

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores