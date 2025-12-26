Qué se sabe sobre la captura de sujetos disfrazados como el Grinch en distintos estados de los EE. UU. ¿Estuvieron robando regalos?

La semana de Navidad ha sido noticia en estados como Texas y Wisconsin la captura de sujetos disfrazados como el Grinch, el personaje verde y malhumorado del Dr. Seuss, que estarían hurtando paquetes navideños.

En el norte de Texas, informaron en las redes sociales de la Policía “que escapó del monte Crumpit y fue visto dirigiéndose hacia los condados de Gray y Wheeler. El sospechoso llevaba equipaje y está armado”.

De acuerdo con informes, “estaba robando bastones de caramelo y regalos”, pero fue capturado por las autoridades y trasladado a la cárcel del condado de Gray, donde tomaron su ficha policial y huellas digitales.

El sheriff de Pampa celebró la acción de las autoridades y, en un guiño a las películas de temporada, comentó: “Tenemos que salvar la Navidad; no puede andar robando todos los regalos”.

Otro Grinch fue capturado en Wisconsin:

En el extremo norte del país, a 18 horas de viaje, se conoció una noticia similar la misma semana.

Ocurrió en Spencer, condado de Marathon, en donde el Departamento de Policía informó a los ciudadanos que el ‘Grinch’ intentaba robarse la Navidad:

“Nuestros oficiales respondieron rápidamente y, tras una breve persecución por el vecindario, el Grinch fue detenido y la alegría navideña se salvó”, celebraron las autoridades, junto a un video de la detención compartido en las redes sociales.

¿Una estrategia para conectar con los ciudadanos en las fiestas?

En ambos casos, el tono jocoso de la Policía, las actualizaciones en tiempo real y la risa de los oficiales en medio de la captura revelan que se trata de una estrategia que departamentos de Policía en todo el país han adoptado como un guiño.

Es una estrategia que habría sido aplicada en la Navidad del 2024 y volvió a implementarse este 2025 para conectar con la ciudadanía y recordar que también los policías tienen sentido del humor.