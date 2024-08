Video| Un avión lleno de pasajeros se estrelló en Sao Paulo

Este viernes 9 de agosto, una tragedia aérea sacudió a Vinhedo, una ciudad del interior de São Paulo, Brasil.

Según las primeras versiones, un avión de pasajeros bimotor, que operaba bajo la compañía Passaredo, se estrelló en una zona residencial poco después del mediodía, provocando daños significativos en varias viviendas.

La aeronave había despegado de Cascavel, en el estado de Paraná, con destino al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, cuando ocurrió el fatal incidente.

Un avión lleno de pasajeros se estrelló en Sao Paulo

La tragedia comenzó a desarrollarse cuando la Policía Militar recibió una llamada de emergencia alertando sobre la caída de un avión cerca de la carretera Miguel Melhado de Campos, en Vinhedo.

Testigos en el lugar narraron cómo la aeronave comenzó a perder altura de manera incontrolable, girando en espiral antes de colisionar brutalmente contra el suelo. Inmediatamente después del impacto, una explosión sacudió el área.

El canal de televisión GloboNews captó imágenes del incidente, mostrando la magnitud del desastre. Un gran perímetro de la ciudad quedó envuelto en columnas de humo negro que ascendían desde los restos calcinados del avión.

En otro fragmento de video, se observa claramente el momento en que la aeronave cae en picada, lo que sugiere que el piloto perdió completamente el control del aparato antes del impacto.

Las autoridades locales, incluidas el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Militar, se movilizaron rápidamente al lugar del siniestro. Se dice que al menos siete equipos de emergencia están trabajando en la zona para rescatar a posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros.

¿Cuántas víctimas dejó el avión que cayó en Sao Paulo?

A pesar de la gravedad del incidente, aún no se ha confirmado el número exacto de personas a bordo ni el total de víctimas.

El Departamento de Bomberos, que fue uno de los primeros en llegar al lugar, ha declarado que "la situación es extremadamente crítica" y que "el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las operaciones de rescate y se logra acceder a las áreas más afectadas".

Hasta ahora, la autoridad aeroportuaria Infraero no ha emitido ningún comunicado oficial en respuesta a la solicitud de información por parte de The Associated Press, lo que ha dejado a los familiares de los posibles pasajeros en una angustiante espera.

Por otra parte, la terminal aérea de Viracopos, ubicada en Campinas, sí confirmó que el avión no logró establecer contacto en su ruta hacia Guarulhos, aumentando las sospechas de que algo salió mal poco después del despegue desde Cascavel.

Aunque las causas del accidente aún no han sido determinadas, se especula que podría haber sido el resultado de un fallo mecánico o de condiciones climáticas adversas, aunque no se descarta la posibilidad de un error humano.