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Reggaetonero Wisin funda la Universidad del Perreo

El reggaetonero, que cuenta con más de 30 años de trayectoria, creó esta iniciativa con el objetivo de preservar y difundir el género musical.

Wisin crea la Universidad del Perreo
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
04:56 p. m.
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Oficialmente fue creada la Universidad del Perreo con sede en Cayey, Puerto Rico, por el cantante Wisin. Así lo comunicó el reggaetonero de 47 años a través de sus redes sociales, donde también informó que a la fecha, ya son más de 500 mil personas las que han ingresado a la página oficial de la universidad.

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"Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado del movimiento que cambió la industria para siempre", escribió.

Además, en su primer comunicado, el puertorriqueño afirmó que la misión de la institución es darle al reggaetón el rigor y el lugar de respeto que se merece. A lo largo de más de 20 años de carrera, 'El sobreviviente' ha inmortalizado canciones como 'Rakata', 'Pam Pam' o 'Escápate conmigo' y, a raíz de su experiencia en el género, busca expandir estos sonidos a las aulas.

¿Qué materias se enseñarán en la Universidad del Perreo?

En su página web, la universidad explica cuáles serán algunas de las temáticas que se podrán estudiar en la institución. Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow son las primeras materias que aparecen en el plan de estudios. Además, los interesados también contarán con la posibilidad de participar en el Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

No solo los puertorriqueños tendrán la posibilidad de participar de esta experiencia; también se anunciaron programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.

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Redes sociales reaccionan con memes y especulaciones

Las redes sociales no dejaron pasar esta noticia y estallaron las publicaciones del cantante con memes y teorías sobre lo que puede significar este proyecto. Hay quienes especulan con un posible álbum que el cantante lanzará próximamente o si la iniciativa está dirigida solo a futuros cantantes.

Los usuarios han usado su ingenio y aprovecharon las cientos de referencias que los cantantes de reggaetón usan en sus canciones para comentar posibles materias o profesores que pueden hacer parte de la Universidad del Perreo.

 

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