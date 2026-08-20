Video | Así es como viven tres personas en un cambuche de apenas un metro de alto en Bogotá

Un espacio de apenas un metro de altura, improvisado bajo un puente peatonal y convertido en refugio para tres personas. Esa fue una de las escenas que dejó un operativo realizado por las autoridades en el corredor de la calle 26, en Bogotá.

Las imágenes registradas durante la intervención muestran las condiciones en las que tres personas habitaban dentro de un cambuche construido en un reducido espacio, donde apenas era posible permanecer acostado o agachado.

¿Cómo vivían tres personas en un espacio de apenas un metro?

Uno de los cambuches intervenidos estaba ubicado debajo de un puente peatonal, en inmediaciones de la calle 26 con carrera 3, en la localidad de Santa Fe. En su interior fueron encontradas tres personas que utilizaban la pequeña estructura como lugar de refugio.

El espacio, de aproximadamente un metro de altura, evidenció las precarias condiciones en las que permanecían sus ocupantes. La estructura estaba instalada en un punto destinado al tránsito de ciudadanos y había sido adaptada con diferentes elementos para convertirla en un lugar de permanencia.

La intervención también se extendió a otros puntos de las localidades de Santa Fe y Los Mártires.

¿Qué encontraron las autoridades dentro de los cambuches?

Durante el recorrido, las autoridades reportaron el hallazgo de diferentes elementos al interior de algunas de las estructuras desmontadas.

Entre ellos había objetos cortopunzantes, jeringas y un carné estudiantil, además de residuos y objetos voluminosos acumulados en los lugares intervenidos.

Estos elementos fueron retirados durante el operativo, mientras las entidades adelantaban labores de limpieza y recuperación del espacio público.

¿Cuántos cambuches fueron desmontados?

La jornada comenzó hacia las 8:00 de la mañana y se extendió durante aproximadamente tres horas y media. Como resultado, fueron desmontados diez cambuches instalados en distintos puntos del corredor de la calle 26.

Además, las autoridades recogieron cerca de 10 metros cúbicos de residuos voluminosos y abordaron a 18 ciudadanos habitantes de calle, a quienes se les dio a conocer la oferta institucional de atención.