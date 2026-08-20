Fuerte terremoto se registró en Perú hoy, 20 de agosto

Un fuerte temblor en Perú fue registrado durante la tarde de este jueves 20 de agosto. El evento alcanzó una magnitud preliminar de 7,2 y tuvo su epicentro en el departamento de Ayacucho, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.

¿Dónde fue el epicentro del fuerte temblor en Perú, este 20 de agosto?

El movimiento sísmico ocurrió a las 13:00 horas y fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

El Centro Sismológico Nacional (CENSIS), del Instituto Geofísico del Perú (IGP), estableció que el terremoto tuvo una profundidad de 108 kilómetros, de acuerdo con los datos técnicos entregados tras el evento.

La información también fue reportada en Colombia por el Servicio Geológico Colombiano, que dio cuenta del nuevo evento sísmico registrado en Suramérica.

Por sus características, el movimiento fue objeto de seguimiento por parte de los organismos encargados de la vigilancia sísmica, mientras avanzaba la recopilación de información sobre sus posibles efectos.

¿Se reportan daños por el terremoto de magnitud 7,2?

Hasta el momento, no se han reportado víctimas como consecuencia del fuerte sismo.

El reporte técnico del IGP indicó que la intensidad máxima alcanzó entre III y IV en la escala de Mercalli modificada en Coracora. Esta medición permite establecer cómo fue percibido el movimiento en el lugar, más allá de la magnitud registrada por los instrumentos.

La profundidad de 108 kilómetros también hace parte de los datos técnicos entregados por las autoridades peruanas para caracterizar el evento.

Las autoridades y organismos sismológicos continúan atentos a la evolución de la actividad en la zona y a la posible aparición de nuevos reportes sobre afectaciones.

Por ahora, el dato confirmado es el registro de un evento sísmico de magnitud preliminar 7,2 en Ayacucho, ocurrido durante la jornada de este jueves 20 de agosto.