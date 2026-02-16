CANAL RCN
Internacional

Ciclón Gezani deja 59 muertos y miles de desplazados en Madagascar

La mayoría de las víctimas mortales se registraron en la ciudad portuaria de Toamasina, en la costa este.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 16 de 2026
10:35 a. m.
Las inundaciones y los fuertes vientos provocados por el ciclón Gezani han causado al menos 59 muertos, 15 desaparecidos y más de 16.000 desplazados en Madagascar, según el último balance difundido el lunes por la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNRGC).

El fenómeno, que golpeó la isla el 10 de febrero, se suma a una serie de tormentas tropicales recientes que evidencian la creciente vulnerabilidad del país frente a fenómenos extremos impulsados por el cambio climático.

Toamasina, la ciudad más golpeada

La mayoría de las víctimas mortales se registraron en la ciudad portuaria de Toamasina, en la costa este, con unos 400.000 habitantes. Allí, las calles permanecen cubiertas de aguas fangosas y escombros, mientras comercios y viviendas muestran graves daños. Imágenes difundidas por AFP reflejan la magnitud de la destrucción: escuelas convertidas en centros de ayuda, filas de residentes esperando alimentos y brigadas médicas atendiendo a familias para prevenir brotes de malaria.

El ciclón tocó tierra con vientos superiores a los 250 km/h, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia nacional. El balance oficial también reporta unas 25.000 casas destruidas, 27.000 inundadas y más de 200 aulas arrasadas parcial o totalmente.

Emergencia humanitaria y falta de servicios básicos

El Programa Mundial de Alimentos advirtió que “la magnitud de la destrucción es abrumadora”, con Toamasina funcionando apenas con un 5% de su suministro eléctrico y sin acceso a agua potable.

La situación humanitaria se agrava con la desaparición de 15 personas y la necesidad urgente de asistencia para miles de desplazados.

El nuevo balance eleva significativamente la cifra de fallecidos respecto al informe anterior, que contabilizaba 38 víctimas, y confirma el impacto devastador de Gezani en una nación que enfrenta cada vez más los efectos del cambio climático en su territorio.

