Westcol y Luisa Castro hacen oficial su romance con sentidas fotos en redes sociales

Los internautas han revolucionado las redes sociales tras viralizarse una serie de videos y fotografías con los que se vinculó sentimentalmente a Westcol y Luisa Castro, quienes desde hace varios meses han tenido apariciones esporádicas en distintos eventos y viajes internacionales.

Pese a que no se había confirmado su vínculo, el empresario dio fin a las dudas ya que, en los días más recientes, compartió una publicación en donde se le observa protagonizando románticas escenas con la mujer.

Westcol y Luisa Castro confirmaron su relación

El famoso empresario y streamer compartió un inédito carrusel lleno de fotografías en donde se le vio compartiendo oficialmente con Luisa Catro y en las que se le observan protagonizando románticos besos en medio de los amplios lujos que el antioqueño posee como sus vehículos, joyas, dinero, entre otras excentricidades.

Así mismo, en dicho carrusel se le observa compartiendo con varios artistas de talla internacional como J Balvin, Arcángel y Blessd, quienes se han visto bastante unidos al empresario y también han participado en varios de sus populares streamings.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que varios internautas manifestaron su felicidad al ver al empresario con la que sería su nueva relación estable. Este fue el caso del cantante Kris R, quien manifestó su anhelo por ver a su amigo próximamente celebrando su matrimonio.

Usuarios cuestionan la relación entre Luisa Castro y Westcol

Por otro lado, esta nueva pareja ya ha desatado una gran variedad de comentarios en redes sociales ya que, recientemente, la modelo compartió un post en donde se le observaba practicando deporte.

Por su parte, Westcol también compartió dichas fotografías, en el mismo escenario, en donde se le observa junto a Castro. Dicho gesto fue blanco de varias críticas ya que varios internautas hicieron énfasis en que la mujer “no presume” al hombre a diferencia de las publicaciones que él comparte.

Ante la gran ola de reacciones, que ya ha desatado este vínculo, otros usuarios dieron a conocer que Westcol sostiene su relación desde finales del 2025 por lo que se especula que durante su streaming con Aida Victoria Merlano, en enero del 2026, ya sostenía su relación con la modelo.