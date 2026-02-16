CANAL RCN
¡Otro técnico que pierde su cargo en la Liga BetPlay! La fecha 7 dejó la cuarta salida del torneo

Boyacá Chicó confirmó la salida de Flabio Torres tras la fecha 7 de la Liga BetPlay. Ya son cuatro técnicos que dejan su cargo en el torneo.

DIm vs. chicpo
Foto: Dimayor

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
08:49 a. m.
La Liga BetPlay 2026-I sigue moviéndose no solo en la tabla, sino también en los banquillos. Este lunes 16 de febrero, Boyacá Chicó confirmó la salida de su entrenador, Flabio Torres, tras la derrota 2-1 ante Fortaleza FC en el cierre dominical de la fecha 7.

El resultado terminó por sentenciar el proceso del técnico, que dejó al equipo en el puesto 17 de la tabla con apenas cuatro puntos en siete partidos. La campaña irregular y la presión por los malos resultados aceleraron una decisión que ya se venía comentando en Tunja.

Flabio Torres, el cuarto técnico que sale en la Liga BetPlay

Con esta destitución, ya son cuatro los entrenadores que han dejado su cargo en lo que va del torneo. Antes de Torres, salieron Hernán Torres de Millonarios, Alexis Márquez de Jaguares de Córdoba y Nelson Flórez de Cúcuta Deportivo.

La cifra empieza a preocupar. Apenas se ha disputado la fecha 7 y los movimientos en los banquillos reflejan la presión que viven los clubes por meterse entre los ocho clasificados o salir del fondo de la tabla.

En el caso de Boyacá Chicó, el equipo mostró dificultades para sostener resultados y perdió puntos clave en casa, algo que terminó pesando en la evaluación dirigencial.

La fecha 7 dejó más que movimientos en la tabla

La jornada no solo apretó la clasificación, sino que también dejó en evidencia que los procesos cortos siguen siendo una constante en el fútbol colombiano.

Ahora, la dirigencia del Chicó deberá definir rápidamente al nuevo entrenador, en un campeonato donde cada punto empieza a valer oro.

