PIB de Colombia creció 2,6% durante el 2025

De acuerdo con el más reciente informe del Dane, el Producto Interno Bruto en Colombia tuvo un crecimiento del 2,6% durante el 2025, en comparación con lo registrado en 2024.

Solamente en el cuarto trimestre, el crecimiento fue del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, la variación fue del 0,1%.

Lo que más contribuyó al crecimiento del PIB

Las actividades que más contribuyeron al crecimiento anual del PIB fueron Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

Además, el comercio al por mayor, reparación de vehículos, el transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida creció un 3,4%, contribuyendo en 0,7 puntos porcentuales a la variación anual.

A estas se suman las actividades artísticas, de entretenimiento, actividades en los hogares en calidad de empleadores y productores de bienes y servicios, las cuales crecieron 11,5%.

Según el Dane, otras de las categorías que crecieron junto con el PIB en el cuarto trimestre de 2025 fueron las exportaciones (1,2%) e importaciones (1,4%).