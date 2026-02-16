Diosdado Cabello aseguró que no hay país en América más seguro que Venezuela

En medio de un escenario político marcado por ajustes institucionales y un discurso centrado en la estabilidad interna, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela se ubica actualmente como el más seguro de todo el continente americano.

La declaración fue realizada durante un acto oficial celebrado en el estado Nueva Esparta, donde el funcionario presentó un balance sobre la situación del orden público.

De acuerdo con Cabello, las cifras oficiales reflejan una reducción sostenida de los delitos tradicionales. Según explicó, Venezuela registra actualmente menos de tres hechos delictivos por cada 100.000 habitantes, un indicador que, en su criterio, supera los promedios de otras naciones de América.

“No hay un solo país del continente que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela”, sostuvo el ministro, al tiempo que defendió la efectividad de las políticas implementadas por el Ejecutivo.

El también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz señaló que el Gobierno mantiene un seguimiento permanente de la actividad criminal. Afirmó que las autoridades revisan semanalmente los indicadores delictivos para ajustar las estrategias operativas de los llamados cuadrantes de paz, un modelo de vigilancia territorial que combina presencia policial, trabajo comunitario y monitoreo preventivo.

Venezuela es el país más seguro de América, según Diosdado Cabello

Durante su intervención, Cabello reconoció que, aunque los delitos comunes han mostrado una tendencia descendente, se ha identificado un aumento en los delitos informáticos. Explicó que este tipo de criminalidad no es exclusivo de Venezuela, sino parte de un fenómeno global asociado al crecimiento del uso de plataformas digitales y servicios en línea.

Ante este escenario, indicó que las autoridades están reforzando los mecanismos de prevención y respuesta en materia de ciberseguridad.

Otro punto por el ministro fue el incremento en el interés de los jóvenes por formarse en el ámbito de la seguridad ciudadana. Según detalló, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) ha registrado un aumento significativo en las solicitudes de ingreso.

El funcionario insistió en que la población venezolana “no tiene miedo” y que, a su juicio, existe una percepción creciente de tranquilidad en distintas regiones del país. Estas declaraciones se alinean con el discurso oficial que resalta la reducción de la violencia como uno de los principales logros de la actual gestión.

Operativo de seguridad refuerza la estrategia del Gobierno venezolano

El balance de seguridad presentado por Cabello se presentó en el inicio de las festividades de Carnaval, para las cuales el Gobierno activó un despliegue especial de seguridad en todo el territorio nacional.

En total, 228.028 funcionarios entre efectivos militares, cuerpos policiales y personal de protección civil, movilizados para resguardar carreteras, playas, balnearios y centros turísticos.

Este operativo representa un aumento del 19,7 % en comparación con el despliegue realizado el año anterior, cuando se activaron poco más de 190.000 efectivos.

Mientras el Ejecutivo venezolano defiende estos resultados como evidencia de una mejora sostenida en materia de seguridad, analistas regionales señalan la importancia de contrastar las cifras oficiales con mediciones independientes para evaluar de forma integral la situación del país.