“La EPS se encargó de matarme a mi hijo”: madre de Kevin, el niño con hemofilia que murió esperando medicinas

Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero tras permanecer dos meses sin recibir los medicamentos vitales que requería para su tratamiento.

El menor estaba afiliado a la Nueva EPS, entidad señalada como responsable de la interrupción de su tratamiento médico.

El menor fue trasladado a Bogotá en un intento por salvar su vida, pero las intervenciones médicas no pudieron revertir el deterioro causado por la ausencia prolongada de tratamiento.

Katherine Pico, madre de Kevin, suplicó a la EPS medicamentos y atención médica urgente para su hijo, pero su petición no tuvo respuesta efectiva a tiempo.

Sangraba por la nariz, vomitaba sangre. Les rogué, les supliqué, les decía que el niño se me estaba muriendo.

Niño con hemofilia murió esperando sus medicamentos por la Nueva EPS

La hemofilia es una enfermedad rara en la que la sangre no coagula normalmente, requiriendo tratamiento continuo y medicación especializada para evitar complicaciones potencialmente mortales.

Kevin necesitaba estos medicamentos de manera constante, pero durante los últimos dos meses de su vida no los recibió, según reportó su familia.

La situación del niño se suma a una creciente lista de casos que evidencian las fallas del sistema de salud, particularmente en la atención a pacientes con enfermedades de alto costo y tratamientos especializados.

La falta de entrega oportuna de medicamentos y la demora en la toma de decisiones administrativas continúan cobrando vidas.

Madre señala directamente a la EPS de la muerte de su hijo

La madre del menor no encuentra consuelo ante la pérdida y cuestiona por qué no se tomaron las decisiones necesarias para salvar la vida de Kevin.

Las súplicas de una madre desesperada fueron desatendidas por el sistema, generando interrogantes sobre los mecanismos de respuesta ante casos urgentes de pacientes pediátricos con enfermedades crónicas.

La EPS se encargó de matarme a mi hijo como está matando mucha gente.

El caso pone en evidencia la crisis en el sistema de salud, especialmente en los procesos de autorización y entrega de medicamentos para enfermedades huérfanas o raras.