CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

“La EPS se encargó de matarme a mi hijo”: madre de Kevin, el niño con hemofilia que murió esperando medicinas

Kevin Acosta, un niño de 7 años vivió un calvario los últimos dos meses de su vida por falta de medicamentos de la Nueva EPS.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
08:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero tras permanecer dos meses sin recibir los medicamentos vitales que requería para su tratamiento.

El menor estaba afiliado a la Nueva EPS, entidad señalada como responsable de la interrupción de su tratamiento médico.

¡Desgarrador! Niño de siete años con hemofilia murió esperando medicamentos de la Nueva EPS
RELACIONADO

¡Desgarrador! Niño de siete años con hemofilia murió esperando medicamentos de la Nueva EPS

El menor fue trasladado a Bogotá en un intento por salvar su vida, pero las intervenciones médicas no pudieron revertir el deterioro causado por la ausencia prolongada de tratamiento.

Katherine Pico, madre de Kevin, suplicó a la EPS medicamentos y atención médica urgente para su hijo, pero su petición no tuvo respuesta efectiva a tiempo.

Sangraba por la nariz, vomitaba sangre. Les rogué, les supliqué, les decía que el niño se me estaba muriendo.

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento
RELACIONADO

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento

Niño con hemofilia murió esperando sus medicamentos por la Nueva EPS

La hemofilia es una enfermedad rara en la que la sangre no coagula normalmente, requiriendo tratamiento continuo y medicación especializada para evitar complicaciones potencialmente mortales.

Kevin necesitaba estos medicamentos de manera constante, pero durante los últimos dos meses de su vida no los recibió, según reportó su familia.

La situación del niño se suma a una creciente lista de casos que evidencian las fallas del sistema de salud, particularmente en la atención a pacientes con enfermedades de alto costo y tratamientos especializados.

La falta de entrega oportuna de medicamentos y la demora en la toma de decisiones administrativas continúan cobrando vidas.

Gobierno planea trasladar a más de 3 millones de usuarios a la Nueva EPS pese a crisis operativa
RELACIONADO

Gobierno planea trasladar a más de 3 millones de usuarios a la Nueva EPS pese a crisis operativa

Madre señala directamente a la EPS de la muerte de su hijo

La madre del menor no encuentra consuelo ante la pérdida y cuestiona por qué no se tomaron las decisiones necesarias para salvar la vida de Kevin.

Las súplicas de una madre desesperada fueron desatendidas por el sistema, generando interrogantes sobre los mecanismos de respuesta ante casos urgentes de pacientes pediátricos con enfermedades crónicas.

La EPS se encargó de matarme a mi hijo como está matando mucha gente.

El caso pone en evidencia la crisis en el sistema de salud, especialmente en los procesos de autorización y entrega de medicamentos para enfermedades huérfanas o raras.

Tratamiento de menor de tres años con cáncer se encuentra paralizado en la Nueva EPS desde hace meses
RELACIONADO

Tratamiento de menor de tres años con cáncer se encuentra paralizado en la Nueva EPS desde hace meses

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Mastitis, uno de los mayores miedos en las madres primerizas: ¿cómo prevenirla?

Tecnología

Niños colombianos pasan más de 9 horas diarias frente a pantallas, expertos alertan por consecuencias en su desarrollo

Enfermedades

Estrés crónico: la alarma que no se apaga y pone en jaque la salud física y mental

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

Ojo conductores: ¿Qué significan las líneas rojas que aparecen en algunas carreteras de Colombia?

Las líneas rojas en algunas carreteras de Colombia no son una nueva norma. Autoridades explican qué significan y por qué debe conducir con precaución.

Artistas

Arbusto del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl está a la venta: ¿cuánto cuesta?

Trabajador del show de Bad Bunny en el Super Bowl puso a la venta uno de los arbustos que se utilizó. ¿Cuánto está cobrando?

ELN

Desgarrador relato de mujer que fue reclutada por el ELN y las disidencias: “Me dejé engañar”

Liga BetPlay

Se apretó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo del Cali ante Nacional

Estados Unidos

Hallan rastros de ADN en un guante donde desapareció la madre de la periodista Savannah Guthrie