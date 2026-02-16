Radical decisión de Delcy Rodríguez sacude al régimen: les puso punto final a varias entidades

Delcy Rodríguez completó más de un mes en el poder luego de que Estados Unidos arrestara a Nicolás Maduro en una operación de película con los agentes más sigilosos.

El 3 de enero marcó un antes y después en Venezuela. Después de 13 años, señalamientos por fraude electoral y un extenso historial de violaciones a derechos humanos, EE. UU. le puso punto final al régimen de Maduro.

Los cambios en Venezuela tras la caída de Maduro

La Delta Force irrumpió en suelo venezolano y logró con éxito su extracción, junto a la de Cilia Flores, la primera dama. Rodríguez quedó como presidenta encargada y ha estado en contacto con Estados Unidos en lo que está siendo la transición.

Un mes después, ha habido varios cambios, tales como la liberación de presos políticos o los avances en la ley de amnistía. En las últimas horas, Rodríguez tomó una radical decisión.

La presidenta interina eliminó siete programas sociales y entidades que existían desde los tiempos de Hugo Chávez; cuanto de estas creadas por Maduro.

Eliminó entidades creadas por Chávez y Maduro

Les puso punto final a tres programas sociales conocidos como misiones, las cuales fueron creadas en 2013. También acabó con un par de programas y un ente creados bajo el mandato de Chávez.

Asimismo, suprimió el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, uno de los primeros que fundó Maduro y tenía como propósito unificar funciones de la defensa, inteligencia y orden interno.

Ahora bien, las facultades que tenían quedarán en manos de otro ministerio. Las entidades suspendidas son: Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz (creada en 2015), Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra (creada en 2016), Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (creada en 2011), Fundación Propatria (creada en 2000), Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en jefe Félix Antonio Velásquez (creada en 2016), Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (creada en 2013) y Fundación José Félix Ribas (creada en 1986).

A través de un decreto, se específica qué pasará con los recursos destinados y la liquidación se dará en un periodo de 90 días.