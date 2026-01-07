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¿Por qué el cielo se tiñó de rojo en Venezuela? Expertos explican el fenómeno

El inusual color del cielo observado en Caracas desató especulaciones por su cercanía con los terremotos.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
03:03 p. m.
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Las imágenes de un intenso cielo rojo en Venezuela captadas durante la tarde del martes 30 de junio se viralizaron rápidamente en redes sociales. En Caracas, decenas de fotografías y videos mostraron el cielo teñido de tonos rojizos durante un periodo prolongado.

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Aunque en redes sociales surgieron teorías que vinculaban este hecho con los terribles terremotos que ya dejan 200 muertos, la explicación científica descartó esa posibilidad.

Especialistas citados por NTN24 señalaron que el fenómeno corresponde al llamado "candilazo", un efecto visual provocado por la dispersión de Rayleigh, un proceso físico que explica por qué los atardeceres pueden adquirir tonalidades rojas muy intensas.

¿Por qué el cielo se vio rojo en Venezuela?

De acuerdo con la explicación difundida por especialistas y citada por distintos medios, el fenómeno ocurre cuando el Sol se encuentra cerca del horizonte y su luz debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar al observador. Durante ese recorrido, las longitudes de onda correspondientes a la luz azul se dispersan con mayor facilidad, mientras que predominan los tonos rojos y anaranjados. La presencia de polvo o nubes en la atmósfera puede intensificar aún más ese efecto visual.

El magíster en enseñanza de la geografía Antonio Azuaje, en declaraciones recogidas por Globovisión, explicó que el color rojizo corresponde precisamente a la dispersión de Rayleigh y rechazó que exista una relación entre este fenómeno atmosférico y la posibilidad de nuevos movimientos telúricos.

¿El cielo rojo tiene relación con los terremotos en Venezuela?

La respuesta de los expertos es no. La coincidencia temporal entre el cielo rojizo y los recientes terremotos generó numerosas especulaciones, pero los especialistas insisten en que se trata de un fenómeno óptico natural que puede presentarse cuando se reúnen determinadas condiciones atmosféricas durante el amanecer o el atardecer.

Mientras tanto, las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas por los terremotos. En el estado de La Guaira, los organismos de emergencia mantienen las operaciones entre los escombros con la esperanza de encontrar más sobrevivientes. Los rescatistas continúan solicitando silencio durante las jornadas cuando detectan posibles señales de personas atrapadas.

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