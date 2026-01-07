La NASA entrega detalles acerca de la base que se construirá en la Luna: ¿En qué va el proyecto?

La NASA entregó detalles sobre los avances en la construcción de una base permanente en la Luna, un proyecto que contempla una inversión cercana a los 20.000 millones de dólares.

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La ejecución está prevista en las cercanías del polo sur lunar, zona considerada clave por la presencia de depósitos de hielo de agua.

Nuevas misiones no tripuladas

La entidad anunció la adjudicación de nuevos contratos a tres compañías de Estados Unidos para realizar misiones no tripuladas de transporte de carga hacia el satélite.

Estas operaciones permitirán enviar equipos científicos y tecnológicos que servirán para preparar el terreno antes de la llegada de futuras misiones.

La inversión ronda los 600 millones de dólares y se suma a otros contratos similares anunciados en mayo. Esto, en el marco de una estrategia para desarrollar infraestructura mediante vehículos robóticos.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta desafíos importantes. Uno tras la explosión, en mayo, del cohete New Glenn, desarrollado por Blue Origin, empresa fundada por el empresario Jeff Bezos.

¿Cuándo comenzaría la construcción?

Este incidente generó preocupación en torno al cronograma previsto para las próximas etapas del proyecto lunar.

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Aunque la propia NASA ha reconocido que este contratiempo podría ocasionar demoras, sus responsables aseguran que existen planes alternativos para evitar que el calendario se vea afectado.

Carlos García-Galán, responsable del programa, explicó que la agencia mantiene un trabajo permanente con Blue Origin para conocer los tiempos de recuperación tras el hecho. Al mismo tiempo, indicó que se evalúan otras opciones de lanzamiento si la compañía no logra ajustarse a los plazos establecidos.

El objetivo de estas misiones es transportar equipos y módulos que permitan iniciar la construcción de la infraestructura necesaria para establecer una presencia sostenida en la Luna. Según las proyecciones divulgadas anteriormente por la NASA, las primeras labores de construcción podrían comenzar en 2029.