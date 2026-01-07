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Nueva alerta por sismo sacude a Venezuela: ¿qué revela el último reporte?

Los ciudadanos continúan enfrentando las secuelas del doble terremoto y el temor por nuevas réplicas.

Nueva alerta de sismo en Venezuela
Foto: AFP

Valentina Bernal

julio 01 de 2026
08:57 a. m.
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Cuando aún no termina la emergencia provocada por los dos terremotos que devastaron varias regiones del país, un nuevo sismo volvió a poner en alerta a la población.

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En medio de las labores de rescate, los edificios agrietados y miles de personas que aún intentan recuperarse de la tragedia, un movimiento telúrico registrado en las últimas horas hizo que los teléfonos volvieran a emitir las alertas sísmicas, reavivando el temor de que ocurra un nuevo evento de mayor magnitud.

¿Qué dice el último reporte de alerta sísmica en Venezuela?

De acuerdo con el reporte entregado desde Venezuela, hace pocos minutos se registró un nuevo sismo de magnitud 3.8, que volvió a sentirse en varias zonas cercanas a Caraballeda y otros sectores de la costa norte del país.

Aunque el movimiento fue de menor intensidad que otros registrados en los últimos días, bastó para generar nuevamente preocupación entre quienes permanecen en constante estado de alerta desde la tragedia.

Esto dijo nuestro periodista desde la zona:

Es de hace algunos minutos. Justamente estaba hablando por teléfono con la jefe de emisión del programa y la alerta es de 3.8 exactamente y pues se sintió un poquito, pero es como estar todo el tiempo en alerta porque cada nada está sonando el teléfono, está diciendo que hay un temblor allí cerca de Caraballeda, en diferentes zonas de la costa norte de Venezuela y es la constante espera que pueda ser un poco más fuerte.

¿Cómo viven los venezolanos después de tantos temblores?

Las réplicas han cambiado completamente la rutina de miles de personas. Nuestro corresponsal explicó que hace pocos días también se registró otro movimiento telúrico de magnitud 5.2 que obligó a evacuar edificios desde las primeras horas de la mañana.

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Justo en estos días yo estaba aquí en Caracas, eran las 6 de la mañana y también sonó una alerta, pero esta vez de 5.2 y tocó todo el mundo evacuar los edificios. Los entes gubernamentales estaban atentos de sacar y evacuar a toda la gente porque de verdad que da susto estar acá... uno viendo tanta destrucción en el lugar quiere salir corriendo y esperar que no pase nada grave.

El temor sigue siendo permanente debido a que muchas edificaciones presentan daños estructurales y cualquier réplica podría agravar la situación.

¿Cuál es el panorama en Caracas y las zonas más afectadas?

Aunque en Caracas algunas actividades empiezan a normalizarse, la situación es muy distinta en sectores como Caraballeda y Maiquetía.

Según el reporte desde el terreno, en esas zonas continúan los edificios destruidos y aún existen lugares donde los organismos de socorro no han logrado terminar las labores de búsqueda.

No obstante, poco a poco han regresado algunos servicios básicos como la energía eléctrica e internet en determinados sectores. Mientras tanto, en Caracas varios establecimientos comerciales ya reabrieron, aunque todavía persiste el temor entre los habitantes.

¿Hay escasez de productos en Venezuela tras los terremotos?

En algunos supermercados continúan disponibles los productos básicos, pero otros artículos comienzan a agotarse rápidamente.

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Entre los elementos que más escasean, según el reporte, están el papel higiénico, los pañales para bebés y el agua, debido a la alta demanda generada tras la emergencia.

Además, en varios establecimientos se han registrado filas de personas que buscan abastecerse o adquirir ayudas para los damnificados.

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