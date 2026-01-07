🔴EN VIVO🔴Bélgica 2 - 2 Senegal: siga en directo la novena llave de los dieciseisavos del Mundial

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan con uno de los partidos más llamativos de esta ronda.

Bélgica y Senegal se enfrentan por un cupo en los octavos de final, en un duelo que promete intensidad de principio a fin. Mientras los europeos llegan con el favoritismo sobre el papel, el conjunto africano buscará dar una nueva sorpresa en un torneo que ya ha dejado varias eliminaciones inesperadas.

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El compromiso se disputa este martes y el ganador avanzará para enfrentarse al vencedor de la serie entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Bélgica quiere confirmar su favoritismo en el Mundial

La selección belga clasificó a esta instancia tras finalizar en el primer lugar del Grupo G. Su camino no fue sencillo, ya que comenzó con dos empates, primero sin goles frente a Irán y luego con igualdad 1-1 ante Egipto. Sin embargo, reaccionó con autoridad en la última jornada al imponerse 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que le permitió quedarse con el liderato.

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Los dirigidos por Rudy García cuentan con una plantilla llena de experiencia y talento. Futbolistas como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jérémy Doku son las principales cartas ofensivas de un equipo que intentará controlar el balón y marcar diferencias desde el inicio.

Antes del compromiso, el entrenador dejó claro que no habrá exceso de confianza y aseguró que su equipo respeta el nivel mostrado por Senegal durante el campeonato.

Senegal busca otro golpe en los dieciseisavos de final

La selección africana llega motivada luego de conseguir una clasificación agónica. Compartió grupo con rivales de alto nivel y sufrió derrotas frente a Francia (3-1) y Noruega (3-2), pero reaccionó con una contundente victoria 5-0 sobre Irak para avanzar como uno de los mejores terceros.

Con Sadio Mané como principal referente, además del desequilibrio de Ismaïla Sarr y Lamine Camara, Senegal intentará aprovechar su velocidad y la presión alta para sorprender a Bélgica.

En caso de empate tras los 90 minutos, el reglamento establece una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Si persiste la igualdad, el clasificado a los octavos de final se definirá mediante la tanda de penales.

El partido podrá verse por Win Sports y Win Sports Play, mientras que el minuto a minuto estará disponible a través de la transmisión radial de La FM.